看遍元朗、將軍澳、奧運站屋苑　終睇中荃灣海之戀　1000萬購海景兩房戶上車

通關日子漸近，市場普遍預計樓價將止跌回升，買家紛紛加快入市。中原地產王壹鳴表示，荃灣海之戀．愛炫美5C座高層A室，實用面積524平方呎，兩房間隔，享海景，去年中放盤，原叫價1,200萬元，隨市況向下，連月減價，新近以1,000萬元沽出，實用呎價19,084元。

他透露，買家為上車客，因見樓價已有一定跌幅，加上通關在即，便趕緊入市，目標是年輕大型屋苑、鄰近鐵路站、價錢不超過1,000萬元。最終該上車客看遍鐵路沿綫多區，包括元朗、將軍澳、奧運等，發現荃灣海之戀符合要求，而且單位有開揚海景，故迅速落訂購入上址。

資料顯示，原業主於2017年8月以878萬元一手買入單位，持貨5年多，現帳面獲利122萬元，物業期內升值約14%。

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