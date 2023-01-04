Tesla衝落加州懸崖 4人奇蹟生還 車身近全毀

美國加州「魔鬼崖」（Devil's Slide）為當地交通意外多發路段，近日再有人據報在附近發生意外。救援人員發現，一架Tesla電動車墜落約76米的崖底，車身嚴重損毀。幸車上4人均生還，並獲送院治理。警方事後以意圖謀殺，拘捕司機。

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加州高速公路巡邏隊的空中救援服務隊周二（3日）在社交平台Facebook發布影片，展示他們在魔鬼崖下約76米處救出墜落Tesla的過程。救援人員發現車上共有4人，包括仄名成年人及兩名兒童。

救援人員打破後座窗戶，率先救出4歲女童及9歲男童。由於前座二人被摧毀的車身所困，救援人員動用救生鉗，才順利救出兩名大人。成年傷者獲救援直昇機送院，兩名兒童則乘坐救護車前往醫院治療。

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據悉，兩名大人嚴重外傷，兩名兒童則有肌肉骨骼傷勢。4人獲救時同樣神智清醒，惟暫時未知4人是否家庭成員。片中可見，Tesla損毀嚴重，相信在墜落時翻滾數次，導致崖邊石塊同樣墜落。幸好車輛最終未反轉墜地，未有滑向海中。

事故原因暫時未明，亦未知涉事Tesla型號。但巡邏隊指司機因涉嫌意圖謀殺及虐兒遭到拘捕。稱檢查現場環境證據及目擊者供詞後，認為意外有可能是人為事故。

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責任編輯：吳漢培