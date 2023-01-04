【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術

▲ 三星旗下SAMSUNG Display透過官網發布文章，發表全新柔性OLED面板技術「Flex Hybrid」。

三星（Samsung）近年持續深耕可撓式柔性屏幕產品相關開發，打造出Samsung Galaxy Fold4、Galaxy Flip4 等摺疊屏幕手機。近日三星就在CES 2023揭幕前，展示OLED未來產品樣貌，當中最令人驚豔的莫過於全新的柔性OLED面板技術「Flex Hybrid」。

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三星旗下SAMSUNG Display透過官網發布文章，發表全新柔性OLED面板技術「Flex Hybrid」。三星，Flex Hybrid左側導入摺疊屏幕技術，右側則採用捲動收納設計，翻開左邊摺疊部分會變成10.5吋的4：3 顯示比例屏幕，拉開右側則變成12.4吋、提供16：10顯示比例的屏幕。

綜合外媒報道指，SAMSUNG Display開發的混合面板，是針對下一代設備而設計，惟目前還沒確認SAMSUNG Display何時正式發布Flex Hybrid面板。

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責任編輯：曾曉汶

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