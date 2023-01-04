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【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術

科技 17:30 2023/01/04

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三星旗下SAMSUNG Display透過官網發布文章，發表全新柔性OLED面板技術「Flex Hybrid」。

三星（Samsung）近年持續深耕可撓式柔性屏幕產品相關開發，打造出Samsung Galaxy Fold4、Galaxy Flip4 等摺疊屏幕手機。近日三星就在CES 2023揭幕前，展示OLED未來產品樣貌，當中最令人驚豔的莫過於全新的柔性OLED面板技術「Flex Hybrid」。

【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服

【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場

三星旗下SAMSUNG Display透過官網發布文章，發表全新柔性OLED面板技術「Flex Hybrid」。三星，Flex Hybrid左側導入摺疊屏幕技術，右側則採用捲動收納設計，翻開左邊摺疊部分會變成10.5吋的4：3 顯示比例屏幕，拉開右側則變成12.4吋、提供16：10顯示比例的屏幕。

綜合外媒報道指，SAMSUNG Display開發的混合面板，是針對下一代設備而設計，惟目前還沒確認SAMSUNG Display何時正式發布Flex Hybrid面板。

【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze

責任編輯：曾曉汶

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