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美國FDA批准藥房售口服墮胎藥 但仍需處方

環球社會熱點 18:02 2023/01/04

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美國的墮胎權爭議仍未平息之際，美國食品及藥物管理局（FDA）宣布新例，首次批准零售藥房出售口服墮胎藥米非司酮。不過民眾仍需持有效處方，才能到藥房購藥。

英國流感季掀感冒藥搶購潮 貨架極速清空 【下一頁】

自美國最高法院去年推翻羅訴韋德案的判決，取消憲法賦予的墮胎權後，多州限制甚至禁止墮胎。部分意外懷孕的婦女因所在州分的墮胎禁令，需跨州才能接受墮胎手術。

FDA多年前批准大眾服用米非司酮（mifepristone）和米索前列醇（misoprostol）兩種口服墮胎藥物，但現時只能通過少數藥店以郵寄形式購藥，或要經有特殊認證的診所配藥。

米非司酮通常要與米索前列醇同服用，婦女在懷孕10至12周內較適宜以藥物墮胎。米索前列醇並非受限藥物，較米非司酮更容易通過處方於藥房購買。

當局前年12月更宣布，永久取消患者要親自到診所獲取米非司酮的要求，可通過網上醫療服務或電話等形式作醫療諮詢，再以郵寄形式取藥。

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FDA周二（3日）更新網站指引，指民眾可透過認證藥房及醫生處方下購買米非司酮。新規定仍要求民眾獲處方，但他們可在連鎖店Walgreens等零售藥房購買米非司酮。

藥房顯示可以申請分銷米非司酮的認證，CVS和Walgreens等連鎖藥房均表示正審查新要求。

根據支持墮胎的古特馬赫研究所（The Guttmacher Institute）的數據，美國超過一半的墮胎個案是通過藥物而非手術完成。

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責任編輯：鄭錦玲

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