AXA安盛升級自願醫保計劃 全方位守護客戶健康

▲ AXA安盛首席醫療及保障產品總監蔡志恒（右）

獎項：最佳自願醫保

自願醫保計劃自推出以來，逐漸成為香港醫療保險市場的主流。截至2022年9月，自願醫保保單數目已突破100萬¹，而其中每4人就有1人購買AXA安盛的自願醫保產品²。憑着在醫療保險市場的領導地位，AXA安盛再度於《iMoney智富雜誌》優秀保險企業大獎中獲頒「最佳自願醫保」大獎，證明評審及公眾對AXA安盛的信任，肯定了旗下自願醫保產品的獨特優勢及其市場價值。

三大產品價值致勝 全面保障切合不同需要

對於AXA安盛今屆能成功突圍而出，AXA安盛首席醫療及保障產品總監蔡志恒認為致勝關鍵為結合公司資源、產品創新及代理人全力配合，而皇牌自願醫保產品─「AXA安盛智尊守慧醫療保障」（「智尊守慧」）以三大產品價值，包括高靈活性、高性價比及優質醫療服務，成就其高市場競爭力。

▲ 「AXA安盛智尊守慧醫療保障」超越一般自願醫保標準保障，在面對健康挑戰時，為您和您的摯愛給予強大的支援。

首先，「智尊守慧」設有4個保障級別及3個自付費選項，保障病房級別由普通房至標準私家房，保障地域範圍由大中華至全球（不包括美國）。即使普通房級別仍可享有全額支付³主要保障項目，客戶可按不同醫療需要及經濟預算選擇合適計劃，屬市場罕見的高靈活性產品之一。

第二，以雙重保費獎賞推動客戶健康生活。「智尊守慧」客戶可透過AXA Goal計劃完成指定每日步行目標獲享保費回贈，加上連續3年或以上無索償期可享保費折扣，合共每年可提供最高32%的保費回贈及折扣，帶給客戶高性價比的醫療保障。

第三，客戶可透過AXA安盛特選醫療網絡，尊享來自頂尖醫療網絡機構所提供的優質醫療服務，並享有住院免找數服務，節省時間並更輕鬆處理醫療索償。計劃更設有一系列醫療服務配套，全面支援客戶治療需要，包括提供免費第二醫療意見及AXA安盛護士熱線服務等，全程跟進醫療狀況，陪伴客戶康復之旅。

保障提升 保費率不變

「智尊守慧」的產品設計反映了AXA安盛「以客為先」的宗旨，以及成為個人、企業及社區的全方位保險和健康生活夥伴的願景。蔡志恒強調：「我們深明優質的醫療保障計劃，不應只是一個實報實銷醫療費用的產品，而是應該體貼客戶需要，帶來更個人化服務及更卓越的產品方案。」有見及此，AXA安盛於2022年5月全面提升「智尊守慧」的保障範圍，不但提升每年保障限額，所有保障級別更取消終身保障限額，有助客戶對抗醫療通脹。同時，計劃亦新增最優越的「尊貴」保障級別，讓客戶可享全球（不包括美國）通行的醫療保障，每年保障限額更高達4,000萬港元，滿足海外醫療需求。現有「智尊守慧」客戶更在保費率維持不變情況下獲自動升級保障，展現AXA安盛全方位體貼顧客需要。

▲ AXA安盛為客戶貼心推出「醫保值附加契約」，配合「AXA安盛智尊守慧醫療保障」，預繳保費即享高達4%保證利息回報。（受條款及細則約束）

數碼改革提升客戶體驗 爭取成為客戶人生夥伴

近年AXA安盛積極結合市場數據、醫療科技發展及數碼改革，給予客戶更方便的醫療服務及客戶體驗。客戶除了可透過Emma by AXA手機應用程式及網上平台查閱電子保單文件外，更可以遞交電子索償及尋找附近AXA安盛特選醫療網絡的網絡醫生，助客戶隨時隨地獲得保單最新資訊及使用保單服務。

展望未來，AXA安盛會繼續提供更多增值醫療服務予客戶，實踐着成為客戶人生夥伴的使命，以全方位醫療服務陪伴客戶的人生旅途。

1. 資料來自政府新聞處2022年9月2日的新聞公告。

2. 資料源自政府新聞處；計算方法為自願醫保計劃認可產品的保單總數，除以AXA安盛自願醫保的保單總數得出，資料截至2022年3月31日。

3. 全額支付是指不設個別保障細項賠償及只適用於扣除餘下的自付費（如有）後的合資格費用及/或其他費用之實際金額賠償，並須受每年保障限額及載列在產品說明書及保單合約之其他條件所規限。全額支付只適用於指定保障項目。有關條款、細則、不受保項目及限制之詳情，已載列於保單合約。

註： 以上提及之產品及AXA Goal計劃受條款及細則約束。有關產品的詳細條款、細則及不保事項，請參考有關產品說明書、保單合約及AXAGoal計劃宣傳單張。

（特約）