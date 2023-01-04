  • 18°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 20:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搜游食誌@iM網欄】重拾初戀感覺 浪漫Le Monde d'ulysse

名人薈萃 19:13 2023/01/04

分享：

分享：

悠長假期瞬間又結束了，聖誕、新年當然又是吃喝玩樂的日子，我選擇留港，「煲劇」也是不錯的娛樂。前陣子大熱的日劇《FIRST LOVE初戀》，埋沒已很久的少女心，在好奇心催化下，獨自享受這份童話的「純情」。導演好聰明不作任何結論，只是讓男女主角在瑞士雪山峰再重遇，無人知曉這對小情人有否延續他倆中斷了20多年的初戀，女性觀眾就是最迷戀這份難辨虛實的浪漫！

你可有畢生難忘的60億份之1的「初戀」情緣經歴？


一直好想介紹Le Monde d'ulysse這家溫馨浪漫法國小餐館，適逢好友剛上載IG，他與太太的甜蜜晚餐，那份浪漫氣氛與FIRST LOVE互相呼應。大家如此投入劇情，正因故事背景與好多1970-80年代出生的觀眾的成長歷程有着無限共鳴，誰沒有年少輕狂，對愛情抱着一份盲目瘋狂的執念，又有多少人可與自己的初戀結伴終身，劇中缺失部分記憶的野口也英對眼前的並木晴道，有著絲絲莫名的情深感覺，是日劇最厲害的細膩情感的演繹。

Le Monde d'ulysse塑造舒適、温馨帶浪漫的「回家」氛圍。

Le Monde d'ulysse小餐館是灣仔的樓上店，電梯門打開，就予人回家的感覺，沒有華麗堂皇的接待店，推門入內，那份「家」的溫暖就輕輕滲入，好溫馨，不會令人感到食法國菜的「拘謹」，我亦曾推介給朋友到此餐館慶祝結婚週年紀念，回想也頗大膽，因為Le Monde d'ulysse沒有法國的奢華情調，亦不吹噓什麼罕有藏酒，更無一批儀表出眾的服務團隊，就是喜歡他展露法國另一面的浪漫，將「冷傲」卸下來，換來雅緻閑逸的溫柔。

法國硬殼如香港赤米蝦，鮮味肉爽，蝦頭食得更滋味。

簡單的餐單，頭盤亦有4個選項，鵝肝當然少不了，鵝肝而且是兩種烹調方法，香煎是最常食的，選了廚師夏耀文先生自家製的煙熏法國鵝肝，是一個冷食的前菜，賣相雖平凡，但入口即溶而帶結實質感的鵝肝，簡直是「軟硬」兼施的可口美食，絕不油膩；當晚共晉晚餐皆是美食多媒體創作人，他們都讚賞龍蝦湯鮮甜美味，更無罐頭龍蝦湯那股濃烈甲殼海鮮怪味，稠度剛好，鮮、滑、濃、綿。答謝友人對公司業務的支持和推介，特別請廚師為我們特訂了一個小型海鮮拼盤，法國生蠔，海水味重，爽脆是#2號的Royle，反而類似香港的本地赤米蝦的法國粉紅蝦硬殼類，肉質非常清甜，蝦身雖是中細號，但鮮味無窮。

曾幾何時Le Monde d'ulysse是以法國牛什碟頭飯打出名堂。

整個餐廳佈置得如家居般舒適，夏師父為我們準備貫徹道地法國家庭菜式的餐單，友人看到法國牛肚、牛腸就雀躍萬分；10多年前在巴黎公幹時，侍應們亦推介本地特色菜就是牛內臟，當時是頗驚訝，記憶中的味道是不大討好，但這次Le Monde d'ulysse的味道頗不錯，略嫌烹煮時間過久，牛肚全「卸」身，無咬勁，法式烹調，不用太多濃烈香料慢煮，與中菜的味道體驗完全是兩碼事。

這道淳樸美味的鄉村家庭菜，令人食得既温馨又窩心。

大家最滿意的就是烤全雞，濃郁雞油脂香，皮薄，略脆，雞肉任何一部分都是飽滿肉汁，最吸睛是烤全雞的餐具器皿，Vintage復古風味，好有祖母田園淳樸鄉村格調，整個五道菜的晚餐，定價是$600/位，非常合理。洗盡浮誇，百食不厭的家庭菜式，才是最暖胃窩心。最後必食就是Le Monde d'ulysse的招牌甜品，鳥結冰膏，勾起少年15、20時那份不懂愁滋味的浪漫青春歲月。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

 

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

最新專欄文章 更多

【搜游食誌@iM網欄】烹飪美學 中環大館The Chinese Library
2022/11/23
【搜游食誌@iM網欄】烹飪美學 中環大館The Chinese Library
【搜游食誌@iM網欄】西營盤Bistro Breton 情迷法國菜
2022/11/09
【搜游食誌@iM網欄】西營盤Bistro Breton 情迷法國菜
【搜游食誌@iM網欄】回到60年代意大利 祖母輩意菜La Favorita
2022/09/13
【搜游食誌@iM網欄】回到60年代意大利 祖母輩意菜La Favorita
【搜游食誌@iM網欄】盛名所累 「魔廚名人坊」失準
2022/08/30
【搜游食誌@iM網欄】盛名所累 「魔廚名人坊」失準
【搜游食誌@iM網欄】九龍城「泰禾美」 路邊攤風味 服務周到
2022/08/16
【搜游食誌@iM網欄】九龍城「泰禾美」 路邊攤風味 服務周到
美食 晚餐 法國菜 菜式 法國

上一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪純電品牌「海豚」 12月銷售2.6萬輛 連續6個月銷量逾2萬

下一篇文章

【經濟衰退】穆迪分析首席經濟學家報告：美國經濟仍為「緩慢衰退」作好準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】慈父慈母先斬後奏為愛兒覓盤上車　即晚連睇新葵芳花園10盤　傾妥價錢即叫兒子簽名
【有相睇】慈父慈母先斬後奏為愛兒覓盤上車　即晚連睇新葵芳花園10盤　傾妥價錢即叫兒子簽名
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【職場條例】 辭職後仲有無花紅出? 網民 : 會計部即刻截咗個自動轉賬 !
【職場條例】 辭職後仲有無花紅出? 網民 : 會計部即刻截咗個自動轉賬 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款