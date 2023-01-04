【搜游食誌@iM網欄】重拾初戀感覺 浪漫Le Monde d'ulysse

悠長假期瞬間又結束了，聖誕、新年當然又是吃喝玩樂的日子，我選擇留港，「煲劇」也是不錯的娛樂。前陣子大熱的日劇《FIRST LOVE初戀》，埋沒已很久的少女心，在好奇心催化下，獨自享受這份童話的「純情」。導演好聰明不作任何結論，只是讓男女主角在瑞士雪山峰再重遇，無人知曉這對小情人有否延續他倆中斷了20多年的初戀，女性觀眾就是最迷戀這份難辨虛實的浪漫！

▲ 你可有畢生難忘的60億份之1的「初戀」情緣經歴？



一直好想介紹Le Monde d'ulysse這家溫馨浪漫法國小餐館，適逢好友剛上載IG，他與太太的甜蜜晚餐，那份浪漫氣氛與FIRST LOVE互相呼應。大家如此投入劇情，正因故事背景與好多1970-80年代出生的觀眾的成長歷程有着無限共鳴，誰沒有年少輕狂，對愛情抱着一份盲目瘋狂的執念，又有多少人可與自己的初戀結伴終身，劇中缺失部分記憶的野口也英對眼前的並木晴道，有著絲絲莫名的情深感覺，是日劇最厲害的細膩情感的演繹。

▲ Le Monde d'ulysse塑造舒適、温馨帶浪漫的「回家」氛圍。

Le Monde d'ulysse小餐館是灣仔的樓上店，電梯門打開，就予人回家的感覺，沒有華麗堂皇的接待店，推門入內，那份「家」的溫暖就輕輕滲入，好溫馨，不會令人感到食法國菜的「拘謹」，我亦曾推介給朋友到此餐館慶祝結婚週年紀念，回想也頗大膽，因為Le Monde d'ulysse沒有法國的奢華情調，亦不吹噓什麼罕有藏酒，更無一批儀表出眾的服務團隊，就是喜歡他展露法國另一面的浪漫，將「冷傲」卸下來，換來雅緻閑逸的溫柔。

▲ 法國硬殼如香港赤米蝦，鮮味肉爽，蝦頭食得更滋味。

簡單的餐單，頭盤亦有4個選項，鵝肝當然少不了，鵝肝而且是兩種烹調方法，香煎是最常食的，選了廚師夏耀文先生自家製的煙熏法國鵝肝，是一個冷食的前菜，賣相雖平凡，但入口即溶而帶結實質感的鵝肝，簡直是「軟硬」兼施的可口美食，絕不油膩；當晚共晉晚餐皆是美食多媒體創作人，他們都讚賞龍蝦湯鮮甜美味，更無罐頭龍蝦湯那股濃烈甲殼海鮮怪味，稠度剛好，鮮、滑、濃、綿。答謝友人對公司業務的支持和推介，特別請廚師為我們特訂了一個小型海鮮拼盤，法國生蠔，海水味重，爽脆是#2號的Royle，反而類似香港的本地赤米蝦的法國粉紅蝦硬殼類，肉質非常清甜，蝦身雖是中細號，但鮮味無窮。

▲ 曾幾何時Le Monde d'ulysse是以法國牛什碟頭飯打出名堂。

整個餐廳佈置得如家居般舒適，夏師父為我們準備貫徹道地法國家庭菜式的餐單，友人看到法國牛肚、牛腸就雀躍萬分；10多年前在巴黎公幹時，侍應們亦推介本地特色菜就是牛內臟，當時是頗驚訝，記憶中的味道是不大討好，但這次Le Monde d'ulysse的味道頗不錯，略嫌烹煮時間過久，牛肚全「卸」身，無咬勁，法式烹調，不用太多濃烈香料慢煮，與中菜的味道體驗完全是兩碼事。

▲ 這道淳樸美味的鄉村家庭菜，令人食得既温馨又窩心。

大家最滿意的就是烤全雞，濃郁雞油脂香，皮薄，略脆，雞肉任何一部分都是飽滿肉汁，最吸睛是烤全雞的餐具器皿，Vintage復古風味，好有祖母田園淳樸鄉村格調，整個五道菜的晚餐，定價是$600/位，非常合理。洗盡浮誇，百食不厭的家庭菜式，才是最暖胃窩心。最後必食就是Le Monde d'ulysse的招牌甜品，鳥結冰膏，勾起少年15、20時那份不懂愁滋味的浪漫青春歲月。

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作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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