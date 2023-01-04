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【香港零售】香港去年11月零售銷售按年跌4.2%　遠遜預期　百貨公司貨品跌近兩成

股市 16:43 2023/01/04

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香港去年11月零售銷售按年跌4.2%　百貨公司貨品跌近兩成

政府統計處公布，11月零售業總銷貨價值的臨時估計為295億元，按年下跌4.2%，遜於市場預期的升4.8%，首11個月按年累跌1.1%。扣除其間價格變動後，期內零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌5.3%，也遜於預期的升3.3%，首11個月則累跌3.6%。

在11月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.8%，零售業網上銷售價值的臨時估計為38億元，按年升9.4%。

金融狀況收緊將繼續影響本地消費需求

按類別計，百貨公司貨品的銷貨價值按年下跌19.3%，服裝跌16.4%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌8.3%，鞋類、有關製品及其他衣物配件跌8.1%，傢具及固定裝置跌6.7%。相反，汽車及汽車零件的銷貨價值上升24.8%，電器及其他未分類耐用消費品升3.1%。

政府發言人表示，雖然金融狀況收緊將繼續影響本地消費需求，政府近日進一步放寬社交距離措施及勞工市場情況繼續改善將提供支持。此外，預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。

另外，10月零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升4%，零售業總銷貨數量的修訂估計則升2.5%。

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編輯：袁諾曦

 

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