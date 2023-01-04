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【新春消費】過年不想再老套？Pinkoi 2023 兔年好物祭　精選多款賀年禮盒、揮春、利是封等

理財智慧 16:59 2023/01/04

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今年農曆年特別早，設計購物網站 Pinkoi.com推出「2023兔年好物祭」，搜羅台灣及香港賀年好物，包括特色揮春、利是封、特色糕點、賀年禮盒等。

即睇各款超人氣美食及精選賀品：

    點擊圖片放大
    +35
    +34

由即日起至1月16日期間，精選「利是封/揮春」商品95折起；於1月4日至1月18日期間，精選超過150間新春美食品牌單館消費金額滿380元，即享港澳地區免運費優惠，於1月16日至1月19日期間使用 Pinkoi APP結帳，商品金額滿380元減30元。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

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撰文 : 陳楚琨

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