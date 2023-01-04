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【煤炭股】中國據報擬最快4月恢復澳洲煤炭進口　首批允許四家企業購買

股市 16:26 2023/01/04

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【煤炭股】中國據報擬恢復澳洲煤炭進口　首批允許四家企業購買

據《彭博》引述消息指，國家發改委與部分電力和鋼鐵企業於1月3日開會，討論恢復澳洲煤炭進口事宜，並計劃將首先允許寶武、大唐 （00991） 、華能 （00902） 及國能等四家企業自澳洲進口煤炭，禁令最快可能於4月1日撤銷。

大唐最後升1.5%，報1.35元，華能升2.7%，報4.17元，而兗煤澳洲 （03668） 報31.75元，升約3.1%。

中國過去一直是澳大利亞最大的貿易伙伴，中國市場對澳洲礦產出口至關重要。不過兩國關係在過去數年因間諜滲透、禁用華為等不少事件持續惡化，而新冠疫情源頭調查一事更促使中國在2020年末非公開禁止進口澳洲煤炭。此次中國可望恢復進口，也印證了雙方關係的回暖。

可是，發改委，以及寶武、大唐、華能和國能等四家企業沒有立即回覆置評請求。

中澳關係近來逐步改善有跡可循。去年11月，中國國家主席習近平在印尼巴厘島會見澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）；緊接在12月，澳洲外交部長黃英賢訪問內地，這是數年來澳洲首位外長訪華。

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編輯：姚卓然

 

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