【親子好去處】一站式親子玩樂地方 Chill Kids Club2月開幕

上一篇文章
航天城11 SKIES 勇奪「房地產奧斯卡」 MIPIM Asia Awards 「最佳未來大型項目」金獎 項目到底有咩過人之處?
作為家長，每星期一放假又要尋找好地方帶小朋友去。K11 ATELIER與The Wincy Brands於上月正式簽署合作協議，將於K11 ATELIER 11 SKIES攜手打造全新互動親子天地Chill Kids Club，提供一站式親子玩樂及教育處所，為家長們帶來多一個選擇。
Chill Kids Club將於本年2月開幕，為K11 ATELIER與The Wincy Brands首個合作項目。11 SKIES項目為全港最大型一站式零售、餐飲、娛樂、專業服務新地標，總樓面面積達380萬呎。
【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」 最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁】
全新互動親子天地 激發孩子潛能
Chill Kids Club佔地32,000呎，設有多達18個主題遊樂設施，如全港獨有拱形滑梯、小朋友最喜愛的大型波波池、沙池及多個攀爬機關，激發孩子想像力和創造力。小朋友亦可在「快樂農場」體驗農場生活，了解生態環境對人類的重要性，培養他們愛護大自然。 Chill Kids Club亦設有適合18個月或以下幼兒使用的「嬰幼兒區」，幼兒可於鋪滿軟墊、五彩繽紛的空間及設施遊玩，有助刺激官能及訓練手腳協調。場內設超大落地玻璃，讓父母及孩子放鬆身心，遠眺機場景色，更可在能容納100多人的特色派對空間，參加由專人安排的各類型活動。
同場加映：【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 陳玉蓮