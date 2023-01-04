【親子好去處】一站式親子玩樂地方 Chill Kids Club2月開幕

作為家長，每星期一放假又要尋找好地方帶小朋友去。K11 ATELIER與The Wincy Brands於上月正式簽署合作協議，將於K11 ATELIER 11 SKIES攜手打造全新互動親子天地Chill Kids Club，提供一站式親子玩樂及教育處所，為家長們帶來多一個選擇。

Chill Kids Club將於本年2月開幕，為K11 ATELIER與The Wincy Brands首個合作項目。11 SKIES項目為全港最大型一站式零售、餐飲、娛樂、專業服務新地標，總樓面面積達380萬呎。

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全新互動親子天地 激發孩子潛能

Chill Kids Club佔地32,000呎，設有多達18個主題遊樂設施，如全港獨有拱形滑梯、小朋友最喜愛的大型波波池、沙池及多個攀爬機關，激發孩子想像力和創造力。小朋友亦可在「快樂農場」體驗農場生活，了解生態環境對人類的重要性，培養他們愛護大自然。 Chill Kids Club亦設有適合18個月或以下幼兒使用的「嬰幼兒區」，幼兒可於鋪滿軟墊、五彩繽紛的空間及設施遊玩，有助刺激官能及訓練手腳協調。場內設超大落地玻璃，讓父母及孩子放鬆身心，遠眺機場景色，更可在能容納100多人的特色派對空間，參加由專人安排的各類型活動。

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