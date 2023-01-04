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【大行報告】美銀證券：需求持續疲軟將拖累盈利 恢復舜宇光學「跑輸大市」評級

股樓投資 16:24 2023/01/04

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舜宇光學（02382）受日前蘋果通知內地生產商減產各蘋果產品的消息影響，周三（4日）股價下挫逾一成，收市報86.2元。美銀證券認為，持續疲軟的消費者需求將令公司盈利下挫，同時今年或迎來電動汽車增長放緩的風險，料去年純利按年跌50%後，今年盈利將按年回升18%，但對其盈利預測較市場預期低30%，並恢復對舜宇光學的「跑輸大市」評級。

 

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行指，宏觀經濟放緩令Android智能手機需求維持疲弱，料手機品牌今年大部分時間庫存水平仍然較高，不會進行大規模補貨。雖然舜宇正在拓展Apple產品及VR技術的業務以實現多元化，但疲軟的宏觀經濟正限制近期業務發展，料新產品在2023至2024年的貢獻只得10%至11%。

 

Apple方面，美銀預計舜宇在iPhone後置攝像頭的份額，將從去年的8%升至今明兩年的14%及21%，但規模仍較小，無法帶動盈利實質增長。


【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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不過該行亦提到，舜宇作為第一大車用鏡頭供應商，應該會受益於EV/ADAS（先進駕駛輔助系統）發展趨勢，有助部分抵銷智能手機市場所帶來的風險，對其長期增長保持樂觀，計及近期風險，予其目標價66元。

 

 

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

 

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撰文：鄭昊彤

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