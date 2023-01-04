【香港零售】2022年11月零售銷貨額按年跌4.2%　百貨公司貨品跌幅最大達19.3%

▲ 2022年11月零售業總銷貨價值臨時估計為295億元，較2021年同月下跌4.2%，遠遜市場預期按年升4.8%。（資料圖片）

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，2022年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為295億元，較2021年同月下跌4.2%，遠遜市場預期按年升4.8%，亦遜於2022年10月升3.9%。

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按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計分析，2022年11月與2021年同月比較，其他未分類消費品的銷貨價值下跌6.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌8.3%）；百貨公司貨品（下跌19.3%）；服裝（下跌16.4%）；藥物及化妝品（下跌4.2%）；燃料（下跌1.9%）；傢具及固定裝置（下跌6.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌8.1%）；書報、文具及禮品（下跌5.1%）；中藥（下跌4.7%）；以及眼鏡店（下跌0.2%）。

香港零售管理協會主席謝邱安儀日前接受本地傳媒訪問時指，業界樂見特區政府優化防疫措施，惟零售業「不會這樣快復甦」，她更相信在通關初期，部分香港市民會趁農曆新年出遊或返內地探親，變相減少留港消費，對2023年上半年零售業表現仍抱非常審慎態度，遊客來港數目「復常」最快要待下半年，零售業市道才有望顯著改善。



展望未來，政府發言人指出雖然金融狀況收緊將繼續影響本地消費需求，政府近日進一步放寬社交距離措施及勞工市場情況繼續改善將提供支持。此外，預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。

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責任編輯：楊嘉軒