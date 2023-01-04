【香港零售】2022年11月零售銷貨價值按年跌4.2%　百貨公司貨品跌幅最大達19.3%

▲ 2022年11月零售業總銷貨價值臨時估計為295億元，較2021年同月下跌4.2%，遠遜市場預期按年升4.8%。（資料圖片）

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，2022年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為295億元，較2021年同月下跌4.2%，遠遜市場預期按年升4.8%，亦遜於2022年10月升3.9%。與2021年同期比較，2022年首11個月合計的零售業總銷貨價值及數量的臨時估計分別下跌1.1%及3.6%。

2022年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.8%。該月零售業網上銷售價值的臨時估計為38億元，較2021年同月上升9.4%。

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按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計分析，2022年11月與2021年同月比較，其他未分類消費品的銷貨價值下跌6.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌8.3%）；百貨公司貨品（下跌19.3%）；服裝（下跌16.4%）；藥物及化妝品（下跌4.2%）；燃料（下跌1.9%）；傢具及固定裝置（下跌6.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌8.1%）；書報、文具及禮品（下跌5.1%）；中藥（下跌4.7%）；以及眼鏡店（下跌0.2%）。

另一方面，2022年11月與2021年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升3.1%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升0.1%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.3%）；以及汽車及汽車零件（上升24.8%）。

報復式外遊及消費券用畢 本地消費意慾大減

星展銀行香港經濟師謝家曦表示，2022年11月零售銷貨價值急跌有兩大主因：（一）當月本地防疫措施放寬，港人「報復式旅遊」，外遊港人數目急升，導致在港消費下跌；（二）大部分港人已用盡消費券，消費意慾隨之下降，港人購買力亦受股市表現差所拖累。謝家曦預計，2022年12月的零售銷貨價值將繼續下跌，惟跌幅或放緩至按年下跌1至2%。

適逢佳節及年終促銷 蔡宗建：12月零售銷售回升

香港百貨商業僱員總會理事長蔡宗建同樣認為，港人在2022年11月報復式外遊是零售銷貨價值轉向急跌的主因。除外遊外，由於臨近年尾，港人傾向儲錢留待大節日及新年才消費。然而，蔡宗建指出，香港零售業同業在2022年12月的銷售額普遍錄得升幅，最高更有按年升3至4成，當月以保健及健康產品、藥品、珠寶鐘錶、服裝業等的升幅較顯著。蔡預測2022年全年零售銷售有最少10%增長，且相信中港兩地通關後，消費力強的內地客重臨香港，有助振興香港零售業，惟內地疫情仍未平息成一大隱憂。

提振經濟需時 通關可成催化劑

香港零售管理協會主席謝邱安儀日前接受本地傳媒訪問時指，業界樂見特區政府優化防疫措施，惟零售業「不會這樣快復甦」，她更相信在通關初期，部分香港市民會趁農曆新年出遊或返內地探親，變相減少留港消費，對2023年上半年零售業表現仍抱非常審慎態度，遊客來港數目「復常」最快要待下半年，零售業市道才有望顯著改善。



展望未來，政府發言人指出雖然金融狀況收緊將繼續影響本地消費需求，政府近日進一步放寬社交距離措施及勞工市場情況持續改善將提供支持。此外，預期通關後訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。

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記者：楊嘉軒