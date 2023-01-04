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【香港經濟】法外貿銀行估計：香港因新冠疫情和隔離措施損失逾2100億元

宏觀解讀 17:03 2023/01/04

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【香港經濟】法國外貿：估計本港因隔離損失逾2000億元

香港經濟2022年預料難逃收縮，外電引述法國外貿銀行估計，香港在新冠疫情和嚴格防疫限制之下，過去3年經濟損失達到270億美元，折合相當於約2106億港元。法國外貿銀行的估算是假設若沒有疫情影響，香港過去3年經濟每年平均增長達2.8%，3年經濟損失相當於2018年GDP的7%。

隨香港逐漸放寬防疫限制，法國外貿銀行高級經濟師吳卓殷預計，2023年香港經濟增長約4%，中國內地放棄清零政策可成香港經濟催化劑，帶來更多跨境經濟活動，即使近期多地收緊中國旅客入境限制會令正常化過程拉長。

吳卓殷相信，隨經濟活動恢復正常，香港可以維持金融中心地位，但過去數年的周期性壓力部分已帶來結構性損害，包括投資者和人才已轉向新加坡等區內城市發展，並指出截至2022年6月，本港人口兩年內減少約21.6萬人或2.8%。

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

相關文章：

【香港經濟】滙業財經：今年香港經濟料增長約2.5%　澳門博彩業總收入僅及疫情前六成

【放寬防疫】黃傑龍：全世界都無人再驚Covid、甚至不再報道疫情相關消息　惟港現一奇怪現象

記者：宋佩恩

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