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【香港樓市】摩通：今年樓價大部分跌幅將於首季反映　薦三股可受惠於開關及樓市氣氛轉勢

股市 16:12 2023/01/04

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【香港樓市】摩通：今年樓價大部分跌幅將於首季反映　薦三股可受惠於開關及樓市氣氛轉勢

摩根大通指，加息預期已於去年12月見頂，同時中港通關速度較預期為快，成為主導本港地產股過去一個月的兩大因素，相信兩者對於本港發展商股及零售收租股均有利，其中九龍倉置業 （01997） 是零售銷售復甦敏感度最高的股份，而新鴻基地產 （00016） 及恒基地產 （00012） 則會受惠於住宅樓市氣氛於首季轉勢，以及潛在內地買家帶來的額外購買力。

本港零售銷售僅及2018年三分一

摩通稱，雖然任何潛在推動零售銷售反彈的正面消息，都會很快反映在九置股價上，但開關的步伐較該行預期為快，即使每日往來的旅客數目會有限制，但仍較預期理想。

「目前本港零售銷售及九置的零售收入均僅及2018年三分一，隨零售收入內的分成租金上升，相信九置2014年的收入會有驚喜。」

花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈【下一頁】

發展商方面，摩通指，潛在內地買家增加，零售市道復甦帶來更佳的經濟前景，均為發展商股有間接利好，而作為住宅市場代替品（proxy）的新地將會受惠。至於恒地不僅可受惠於住宅樓價向好，其相對高負債比率也能從息口見頂中得益。

摩通表示，雖然去年中原城市領先指數（CCL）跌15%，但二手成交量首11個月跌38%，反映只有少數賣家願意減價賣樓。

股市表現將是住宅市場氣氛的領先指標

「雖然該行預期今年住宅樓價跌8%，但大部分跌幅將於首季反映，餘下9個月樓價料維持平穩，並在額外內地買家購買力推動下，有潛在上升空間。」

摩通指，住宅市場的情緒不僅受到利率預期所影響，也受中港經濟前景左右，故恒指回報及住宅樓價有高度關聯性，而股市表現將是住宅市場氣氛的領先指標。

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編輯：陳韻妍

港股 香港物業 大行報告 出入境管制 樓價 CCL 地產 本港地產股 加息 香港
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