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湯文亮：不撤辣 5年內出租管

名人薈萃 07:00 2023/01/08

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近日不少人發現了一個現象，就是樓價下跌了18%，租金只下跌了2、3%，道理很簡單，就是不少業主將自住單位賣走之後，如果不是移民離開香港，就要租樓住，除非搬回老家與父母同住，但這個情況很少見。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

以往有足夠租盤，樓價下跌的幅度與租金相若，但現在租盤減少，租金自然會跌少一些，如果樓價調頭回升，租金升幅會更為顯著，而租盤減少的原因是，現在買樓的人大多數是自住的，沒有人會買樓收租，現在情況還好，但如果政府不取消港人買樓的辣招稅，不出5年就要推出租管（租務管制）。筆者並不是危言聳聽，這是一個供需的自然結果，供應減少，即使需求沒有增加，租金亦會上升，租管亦只是權宜之計，治標不治本。

租金急升有伏綫

政府為了幫助未及資格或者無意上車的人上車，已經用盡了一切辦法，除了外地人在港買樓要付高達30%辣招稅之外，連自己人也不放過，任何香港人買第二個住宅單位，亦要交15%辣招印花稅，後遺症就是無人買樓收租。本來多了人上車，少了人租樓，租金不會因為供應減少而大幅上升，但近日在業界大力唱淡之下，不少剛剛上了車的業主賣樓落車，如果他們不移民去其他國家，就一定要租樓住，造成樓價下跌而租金平穩，但這已經是一個警號，代表租盤已經開始缺少。

在通關之後，國內的需求湧至，樓價上升，租金就會急升，不出5年，政府不出租管就會天怒人怨，但官員好像不知道會出現租金飆升這個危險，仍未有打算放寬香港人買樓這個辣招。

豪宅減少有需求

沒有香港人買樓收租，租金上升，最終會影響香港作為金融中心這個地位，來港工作的金融業人士，需要的是質素比較優勝的住宅。以往一向有不少香港人買豪宅收租，那些人一定有自住單位，所以，若果要買豪宅收租，就要付15%印花稅，超過5年租金收入，試問還有沒有人買豪宅收租？現存的豪宅，會被業主逐一出售或收回自用，數量賣少見少，能夠出租的豪宅減少，租金怎會不升？租金太高，又怎會有金融業人才來港工作？金融中心地位慢慢會被新加坡取代，這是可以預知結果。筆者不相信政府官員不知道，不過他們不想做事而已。

節錄自第792期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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