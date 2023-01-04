【恒生‧長春社 生態捍衛戰】召集逾400位生態捍衛戰士 疫境上山下海  淨心淨化自然 自發清理約73公里山灘

疫情近三年了，大自然成為我們一個可療癒身心，可喘息，可呼吸新鮮空氣。這一切或許早已真的習慣成自然! 假日三五知己，公司，學校，機構都活躍於上山下灘放空走走，充充電再迎戰疫境工作! 自漁農自然護理署統計，單單2021年郊野公園及海岸公園垃圾量已多達1,800公噸，這還未反映好一些非政府管轄下的三不管山灘營地「X」位等，是以本年【恒生‧長春社 生態捍衛戰】繼續以淨山作主題，除港九新界路線外，更加入了一些途經網上流傳露營「X」位的路線，以及一些離島山灘路線，合共8條，加大力度推廣「自己垃圾自己帶走 ‧ LEAVE NO TRACE ! 」，以來回應山灘營地滿佈垃圾及營友郊遊後遺棄品的慘況，同時淨山手冊增加健康輕食示範作亮點，望帶動綠色出遊。9月至12月連續三個月的任務，一共17次淨山活動，號召了逾400多位生態捍衛戰士 一同上山下灘，執行淨山淨灘及資源分類回收的任務，累積收集逾180公斤山灘淨物，當中近80.7公斤的垃圾 及 近105.7公斤的回收物，清理總長度近73公里山灘路線，深信這只是滄海一粟，只有感悟更多朋友以身作則，於自然淨化身心之同時，能與大自然萬物連結，自發性愛護自然，才能實踐「無痕行山」，實現可持續生態行！

長春社自2015年起每年舉辦籌款活動「生態捍衛戰」，活動更多年來得到恒生銀行全力支持。是次逾400位生態捍衛戰士來自公眾、非牟利團體、學界、公私營機構等界別，這潔淨自然活動兩年累計近千名戰士，一起走過高山低谷，淨山淨灘，戰友們藉著生態捍衛戰獨有活動理念及模式，不單在過程中學習綠色生活日常的資源分類回收，還記錄山灘垃圾遺物的實況，以至完結後從山灘淨物所拼湊創作的圖像等，對拯救生態復修自然有著更深刻體悟及了解，承諾以身作則，並將「自己垃圾自己帶走」訊息宣揚開去。

紙巾、塑膠垃圾遍佈郊野‧ 報紙巾量比去年上升50%

生態捍衛戰士於自發性淨山之旅沿途收集及分類垃圾及回收品，並紀錄數據及發現垃圾的位置。從收到的山灘物品可見，食物、廚餘、以至塑膠等垃圾，不論山灘，隨處皆有發現。

按數量計，首6位數量最多的山灘垃圾排序為，「紙巾」、「零食包裝／糖紙」、「煙頭」、「膠包裝／招紙／膠袋／飲管」、其他塑膠 及「膠樽」，數量分別約2269、1054、882、744、550及472件。山灘淨物首位的垃圾── 紙巾，與去年單單淨山數量相比，這回撿獲數量升逾50%，看來仍要多花功夫推廣，才可針對這類一次性衛生消耗品的環境遺患! 自備毛巾、可重用水樽、甚或簡易輕食不單對身心健康，可滿足打卡心態，更能避免使用塑膠包裝產品或食物，減少製造垃圾，避免郊野環境污染，實屬一舉多得! 另有關部門雖已加強宣傳不要餵飼野生動物，但我們依然發現，淨山線有遊人遺下疑似餵飼野豬的甘筍，散落林中逾十多條，狀甚新鮮，品相完好，餵飼野生動物惡習除有機會觸犯香港法例被檢控外，對環境衛生，附近遊人及居民，自然生境的物種生態平衡，甚或對被餵飼野生動物的覓食求生本能都帶來惡果。不要餵飼! 請停止這累人累己，累及無辜生命的自私行為!

自然生境私有化 ‧「營具儲存易?」

山灘淨物中佔逾36%於露營「X」位的路線野外搜獲，有些甚或未使用開封，都是簇新就地棄置，更有好一些物件是捲紮綁好，被存放於隱閉處樹蔭處或直接卡著樹幹與枝椏間空隙狹縫，似是故意存放，以備日後重回使用，惹參加者猜想: 「遺物物主不帶走，該感浪費，當是留下予其他到此遊人使用?!」此不單單是「自己垃圾自己帶走」問題，更是於大自然遊歷，「自己東西自己帶走」的意識形態行為問題! 同時亦可見遊人妄顧自然生態的動植物生命安全及權利，企圖將大自然生境私有化為「營具儲存易之地」!

亂棄煙頭 ‧「營」人燒地生火

煙頭依然是穩佔第三位數量最多的郊野垃圾。這跟郊遊呼吸新鮮空氣是互相矛盾的行為，一旦引起火災，除野生動植物棲息家園毀於一旦外，更危及自己及其他郊遊人士的性命! 「營」人燒地生火屢見不鮮，營地路線均有發現。有如上年度合家歡式日營野餐，自備氣爐煮熱咖啡，有如今年淨島露營後自搭爐火燒的遺跡，這類自私的行為，請三思而後行! 溫馨提示: 在郊野隨處丟棄煙頭，除了可能會引起山火，燒毀山林及破壞野生動植物棲息地，更會違反香港法例第96章《林區及郊區條例》（在林區、植林區或郊野範圍之內或附近生火）及第208章《郊野公園條例》（在郊野公園或特別地區內生火或用火，以及相當可能引致失火的方式拋棄任何火柴、燃點的香煙、煙斗灰燼或其他物質），一經定罪，最高罰款25,000元及監禁一年。

就觀察所見，還有一些政府建設涼亭有一些疑似遊人擺放的雨傘，相信是一些「有心人」存放於此，以備山友及時雨應急之用。看來不論山灘無痕郊遊禮儀的推廣，營地規管，郊野公園等設施規劃及設計，是否有需要於關鍵點增設儲物暫託之必要，該存在檢討改進的空間。

挑選特色熱門山徑 以身教宣揚淨山訊息

8條特選、分佈於港九新界的山徑包括山頂至龍虎山、柏架山、釣魚翁、梅子林、赤徑、獅子山、南丫島索罟灣及東龍島，路線難度及長度適中，有些山徑途經古蹟、古道、歷史建築、露營熱點，富香港標誌性及植物多樣性豐富的山峰，均為打卡及遊人假日熱點，吸引大量郊遊人士到訪。故參加者沿途清理垃圾，遊歷香港山灘景色，了解香港豐富的生物多樣性與保護自然生態資源緊密關係。

環境工作是群策群力的，山灘潔淨生態捍衛，為人人該堅守的事! 不單活動參與者感受到箇中意義，同時更感悟沿路同途的郊遊人，有這一份覺醒! 除言語上支持及鼓勵，遊人更份外注意自己的郊遊垃圾，勿為此行徒增垃圾，污染環境!

山灘淨物升級回收‧ JOY TO THE EARTH

為避免產生不必要的浪費，淨山工具（包括手套、淨山短夾及長夾及部份膠袋）在淨山後均會清洗及簡單消毒後重用。而收集到的回收物經分類處理後，膠樽及其他塑膠廢料會由海迅供應鏈物流團隊(HI-SPEED)運送至本地回收公司海豹先進生態環境有限公司(SEAL)回收再造後出口，延續塑膠的生命，廚餘由長春社工作人員送到街市的廚餘回收桶，其他可再造資源則經(SEAL)整理後送到相關回收處理商，實踐資源循環。

部份回收玻璃樽更被本社清洗好，作為推廣山灘淨物資源回收重用及綠活日常的信息，成為生態捍衛戰之綠活講座及玻璃蝕刻工作坊的教材物資。經香港浸會大學社會服務團同學們的創意升級再造，化身成聖誕小飾品，為即將來臨聖誕節注入環保大愛，與地球自然萬物普天同慶 JOY TO THE EARTH!

關於長春社：

長春社成立於1968年，為香港首間非牟利環保組織，推進環保發展至今五十年。致力推動環境教育、實踐公眾參與、倡導環保政策和監察政府，及積極倡議可持續發展的理念，強調與大自然和平共存態度介入環境議題：樹木保護、土地規劃、自然生態及資源管理。詳情瀏覽www.cahk.org.hk。

願景：為了當代和未來社群，建立以環境的可持續性為首要考慮的社會；

使命：以主要推動者的角色，透過倡導，合作，和社區參與來捍衛我們的環境和文化古蹟。

附件一：詳細淨山數據表

(特約)