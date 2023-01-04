【iMoney 兔年有禮】送你Credit Suisse瑞信兔年利是封200套

【iMoney GIFTaway】送你Credit Suisse瑞信兔年利是封200套

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農曆新年又快到啦！今期iMoney送你Credit Suisse瑞信兔年利是封，利是封立體燙金配上可愛兔兔造型，祝大家今年身體健康、兔氣揚眉！Credit Suisse瑞信兔年利是封一套10個，每位得獎者將獲得兔年利是封4套 (共40個)，

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截止日期﹕2023年1月9日（下午2時正）

鳴謝: Credit Suisse瑞信

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

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