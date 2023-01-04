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區內租客趁通關前升級做業主 　548萬購嘉湖山莊高層三房

股樓投資 17:06 2023/01/04

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祥益地產林家倫表示，天水圍嘉湖山莊屬香港十大藍籌屋苑之一，綠化空間的面積亦相當遼闊，加上交通配套完善，故成為不少區內或外區客的心水物業。屋苑7期(景湖居)12座高層C室，實用面積546平方呎，三房兩廳。新買家主要鍾情單位屬高層，房廳均擁開揚景觀，而且內籠企理，加上原業主有議價空間，新買家有感樓價可以負擔，遂便決定以548萬購入上址以作自住上車之用，以實用面積計算呎價為10,037元，市場價成交。

據了解，新買家為區內租客，一直有意上車做業主，考慮到近日香港及內地對於通關事宜態度漸趨積極，擔心日後一旦通關更難上車，因此加快步伐睇樓。而原業主2006年以約139萬購入，單位轉手獲利約409萬，升值近3倍。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬 元旦長假中以683萬售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

嘉湖山莊 天水圍 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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看遍元朗、將軍澳、奧運站屋苑　終睇中荃灣海之戀　1000萬購海景兩房戶上車

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