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【渣打2888】渣打中國完成首筆國債期貨交易　目標中國業務盈利貢獻倍增

股市 15:58 2023/01/04

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【渣打2888】渣打中國完成首筆國債期貨交易　目標中國業務盈利貢獻倍增

渣打 （02888） 宣布，經相關監管機構同意，渣打銀行（中國）成為首間獲准參與國債期貨交易的在華外資銀行，並通過期貨公司開戶的方式，順利完成首筆國債期貨交易。

渣打稱，自債券通「北向通」開通以來，中國債券市場的國際化程度不斷提高，海外投資者對於中國債券市場的接受度也顯著提升。國債期貨市場的開放將進一步完善國債基準利率曲線，使境內外投資者更好地參與國內債券市場，促進中國債券市場持續開放和人民幣國際化。

該行亞洲區行政總裁洪丕正表示，中國作為全球經濟增長的重要引擎，為全球投資者提供持續的投資機遇。隨著外資投資中國的渠道日益通暢，相信全球投資者參與中國資本市場的深度和廣度也將持續提升，並通過中國資產的多元化配置，從日益開放的中國市場中收益。

另外，渣打稱，去年宣布未來3年將投資3億美元到中國業務，協助客戶把握中國持續開放所帶來的發展機遇，並預期相關盈利貢獻於明年年底增加一倍。

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編輯：伍鍵文

 

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港股 債券 期貨 渣打集團（02888） 中國市場 銀行 人民幣國際化 國債
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