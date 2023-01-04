【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局

你知道甚麼是「侘寂」嗎？「侘寂」是傳統日本美學的一種，概念源於佛教，設計上以粗糙、不規則、簡單、低調、展現自然等為特點。獨居港男買入白石角逸瓏灣8後，因不喜歡原有裝修，因此大手筆花費百萬元，不只大改單位格局，亦採用胡桃木、水泥、麻石等帶有天然感的建材，將800平方呎單位營造出「侘寂」的感覺，相當獨特。

是次介紹的單位面積800平方呎，現時為男業主一人獨住，若日後有機會成家立室，也預留足夠空間以便一家人居住。1 sec. Left Design設計師Kason表示，因現時只有業主一人住，所以他對儲物空間沒有太大要求，只要求營造出「侘寂」的感覺，另一點是有足夠的空間感，以及劃出活動的空間。

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Kason提到，想要呈現「侘寂」的感覺，可以簡單由「禪風」作為切入點。單位在設計上採用了不同的天然材料，諸如：胡桃木色家具和地台、牆身及天花鋪有水泥質感藝術塗料、廚房和浴室亦使用了麻石材質建材，雖然簡單，但予人一種寧靜，可放鬆休息的感覺。

而為了滿足業主的要求，設計亦將整體格局大改造，將原則為3房2廁改為2房2廁，其中一間細房撥為客廳空間，而廚房亦改為開放式設計，令客廳變得更闊落。另外，又將客房牆身改為玻璃牆，提升兩個空間採光度，令視覺上更開揚，大大增加空間感。

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因業主最着重空間感，而他對儲物空間沒有太大要求，所以單位亦不見太多牆身櫃，只有在客廳和主人房建造地台。另外，考慮到業主希望有不同的活動空間，而單位樓底高，約有3.2米，所以經討論過後，他們決定在大門上方建造約1米高的閣樓，讓業主可以有不同的位置放鬆及休息。

裝修費用： 清拆工程 $4.5萬

泥水工程 $13萬

水喉工程 $2萬

油漆工程 $14萬

家具及木器工程 $40萬

門套及玻璃工程 $8萬

電器工程 $10萬

雜項工程 $8.5萬

總計 :100萬

相片來源：1 sec. Left Design

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