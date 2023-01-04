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航天城11 SKIES 勇奪「房地產奧斯卡」 MIPIM Asia Awards 「最佳未來大型項目」金獎 項目到底有咩過人之處?

理財智慧 16:35 2023/01/04

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座落於香港國際機場航天城、由新世界發展投資高達 200 億港元，並由 K11 集團營運的世界級綜合發展項目 11 SKIES，於有「亞太區房地產奧斯卡」之稱、享譽全球的房地產獎項 MIPIM Asia Award 2022 中， 榮獲「最佳未來大型項目」（Best Futura MegaProject）金獎。

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

MIPIM Asia Awards 創立於 2007 年，旨在表彰亞太區內最卓越及最創新的房地產項目，包括正在興建或即將興建的項目，評審團也是區內房地產業界領袖。評審團認為，11 SKIES 銳意將「城市機場」轉型成「機場城市」的貢獻表示讚賞，並對項目透過獨特建築、無窮創意及包括各種可持續元素在內的環保概念，呈現未來城市特色的努力予以肯定。是次 11 SKIES 獲得殊榮，充分印證新世界和 K11 團隊及屢獲殊榮的合作夥伴 Lead8 （2021 繆斯設計大獎五個獎項得主）的共同努力，獲得業界的肯定。

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此外，11 SKIES 亦在其他比賽中榮獲十個獎項，包括：
• 2022 PropertyGuru Asia Property Awards
o 最佳大型混合用途開發項目大獎 （亞洲）
o 最佳大型綜合體建築設計大獎 （香港及澳門）
o 最佳大型綜合體室內設計大獎（香港及澳門）
• Build4Asia Awards 2022
o 整體最環保項目大獎
o 卓越未來發展項目（商業）銀獎
o 最受歡迎未來發展項目（公眾投票）
• ICONIC Awards 2022: Innovative Architecture
o 建築（特殊）精選獎
• Hong Kong Design Awards 2022
o 建築設計（未來項目)銀獎
• 第 7 屆 REARD 全球地產設計大獎 (The 7th REARD Global Design Award)
o 商業類（建築）優秀獎
• 倫敦傑出地產大獎 2022（Outstanding Property Award London）
o 建築設計（綜合體）優勝獎

11 SKIES 將於 2022 至 2025 年分階段開幕，是全港最大型一站式遊樂零售商業新地標，亦是粵港澳大灣區首個融合以財富管理及健康醫養服務為主題的辦公大樓的商業項目。作為香港未來新地標，11 SKIES 將雲集超過 800 間商舖，涵蓋逾 120 種餐飲概念，並擁有全港最大室內娛樂空間 ，為顧客帶來區內前所未見的國際級娛樂體驗。

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國際知名DJ Alan Walker來港開騷 趁休息時間四出遊覽 乘坐最新昂坪360全景纜車Crystal+，詳見【下一頁


11 SKIES 毗鄰香港國際機場、港珠澳大橋以及屯門至赤鱲角連接路，地理位置優越，將成為連接國際和區域海陸空交通的超級地區中轉站，以無縫連接的交通網絡服務世界各地的旅客，在推動香港及大灣區未來發展方面將發揮關鍵作用。

 

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責任編輯：陳詠妍

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