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【大行報告】有望捉緊創新療法市場機遇 瑞銀首予翰森製藥「買入」

股樓投資 15:39 2023/01/04

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瑞銀表示，翰森製藥（03692）為一間創新驅動的製藥公司，在腫瘤、抗感染、中樞神經系統（CNS）疾病和代謝疾病等治療領域建立了強大影響力，在集團有6種新藥獲批，58種候選新藥下，該行認為公司有望捕捉創新療法的市場機遇。該行首予翰森製藥「買入」評級，目標價18.1元。翰森製藥周三（4日）最高一度報16.32元，升幅近8%。

 



【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

受到新藥收入強勁增長推動，該行預計集團的總收入將從2021年的99億元人民幣（下同），增至2026年的156億元，複合年增長率為9.4%。其中預計新藥收入將從2021年的42億元，提升至2026年達到130億元，貢獻率從42.3%擴大到83.2%。

 

對於仿製藥，瑞銀料國家藥品集中採購（GPO）的下行風險可控，預期仿製藥收入在2026年後維持於約26億元。另外，該行亦料集團的全球商業潛力將逐步釋放，其於英國和歐盟的營銷授權申請正處於審查階段，預計2027年或會向美國提交監管文件。


 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行預期集團2022至24年的每股盈利複合年增長率為14.5%，股本回報率增長50個基點，主要是受獲批新藥銷售增長的推動。

 

 

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 翰森製藥 （03692） 港股 瑞銀 買入

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