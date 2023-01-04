翠擁華庭三房760萬沽 　持貨約4年帳蝕95萬離場

中原地產胡耀祖表示，踏入新一年，市況持續轉好，樓價企穩，增加買家入市信心，馬鞍山翠擁華庭剛錄本月首宗成交，最新錄11座中層D室易手，實用面積696平方呎，3房連套房間隔，開價約775萬元，雙方議價後以760萬元易手，實用平均呎價10920元。

新買家為用家，據了解，原業主於2019年以855萬元購入單位，持貨約4年，是次易手帳面蝕讓約95萬元離場，單位期內貶值約11.1%。

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