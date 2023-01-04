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【元宇宙商機】米奇老鼠慶祝100歲生日　迪士尼下個百年勢拓展元宇宙

商業 15:22 2023/01/04

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米奇老鼠（Mickey Mouse）今年將踏入百歲之齡，華特迪士尼公司（迪士尼）將於今年10月為他舉辦「生日會」。過去一個世紀，迪士尼主題樂園經歷不同年代的科技變革仍倖存，樂園計劃將其品牌帶入元宇宙絕非難解之事。

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迪士尼樂園是華特迪士尼公司成立32年後所創立的主題公園，目標希望建立一個對兒童及成人都具吸引力的主題樂園，並以大量迪士尼動畫人物和電影（例如睡公主城堡和瘋帽子旋轉杯）中構成遊樂設施和娛樂體驗的基礎。憑著這個經營理念，迪士尼現於香港、上海、巴黎等地都設有其主題樂園。

迪士尼主題樂園及其相關產品是該公司業務重要的組成部分。截至2018年9月，樂園及其相關產品的業務營業利潤率高達25%，佔迪士尼160億美元（約1,250億港元）營業利潤總額近4成。 

同時，其電視業務（如娛樂與體育節目電視網，ESPN）正在下滑，迪士尼因此更依靠主題公園來幫助提高利潤，以抵銷公司媒體視頻部門的虧損。據高盛估計，到2024年，樂園、娛樂體驗和消費品的利潤率預計將增至30%，佔迪士尼營業利潤的3分之2。

在上述營運基礎上，迪士尼擁有開拓元宇宙業務的有利條件。以《星球大戰》的特許經營權為例，已經催生了多部電影、旗艦串流媒體 Disney+ 的多部電視劇。更有以《星際大戰：銀河星際巡洋艦》光劍訓練為主題的酒店，令住客模擬體驗身臨遙遠銀河系生活兩夜。隨著科技逐漸提升，建立基於擴增實境（Augmented Reality）的奇妙世界對迪士尼來說並非遙不可及。

面向下個百年，迪士尼需要擊敗像 如Meta Platforms等科技公司，而Meta早已開始在元宇宙領域投放資金。迪士尼行政總裁羅伯特艾格（Robert Iger）不得不將公司的未來交予有才之士，估計開發《堡壘之夜》的Epic Games的老闆Tim Sweeney，或迪士尼董事會成員兼前Meta高管 Carolyn Everson 將會是人選之一。對於迪士尼這個魔法王國而言，公司能否在下個百年繼續取得成功，重點將取決於公司如何開拓虛擬世界。

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責任編輯：楊嘉軒

 

 

 

 

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