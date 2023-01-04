【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術

▲ 制訂無線充電標準的無線電力聯盟宣布，將會把MagSafe磁吸式充電方式，納入下一代命名為「Qi2」無線充電規格的統一標準規範。

蘋果（Apple）於2020年推出自家研發、採用磁吸對位功能的MagSafe無線充電技術，受到不少果迷愛戴。近日負責制訂無線充電標準的無線電力聯盟（Wireless Power Consortium，WPC）就宣布，將會把MagSafe磁吸式充電方式，納入下一代命名為「Qi2」無線充電規格的統一標準規範，意味著未來Android陣營推出的手機及無線充電配件，將會有MagSafe磁吸式充電的性能。

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WPC表示，這次透過與蘋果合作，並採用其MagSafe的磁吸技術來當作新一代Qi2無線充電規格標準規範的核心，讓Qi2標準無線充電將能夠為其他支援的裝置，帶來更高效能與更快的充電速度，並確保Qi2的無線感應線圈可完美與不同的手機、充電器作對接。

Qi2 無線充電標準預計於今年稍後時間正式登場，取代目前的Qi標準，預計會在今年下半年。WPC預告，首批支援Qi2無線充電規格統一標準的智能手機和充電配件，或於2023年底的聖誕節期間檔期推出及上市。

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責任編輯：曾曉汶

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