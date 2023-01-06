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【iMoney 兔年有禮】送ELEMENTS圓方《年年有餘》精裝版利是封套裝40套

理財智慧 21:33 2023/01/06

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名額40

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剛踏入2023年，又是時候準備迎接農曆新年啦~ 今年ELEMENTS圓方推出寓意「富貴吉祥」的錦鯉和享「百花之王」美譽的牡丹為主題的《年年有餘》精裝版利是封套裝，以瑰麗紅色為主色，配上靈感取自ELEMENTS圓方的標誌，一個個互相交織而成的環狀，猶如湖面上輕輕泛起漣漪。金色的錦鯉於水中暢游，波光粼粼，象徵如魚得水。

 

利是封上的水紋與錦鯉特意採用了3D精微浮雕工序，更為錦鯉燙上一層閃幻金箔，令錦鯉更生動，栩栩如生之餘，更添上一份優雅貴氣感。每套包含8個華麗的紅色利是封，及8個尊貴的特別版金色利是封，再配以時尚優雅的絲絨袋，讓你可隨身攜帶利是外出。

 

ELEMENTS圓方與顧客歡度幸運如意的新春，同時推出「年年有餘消費獎賞」。由即日起至121日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿指定金額，即可享獨家限定《年年有餘》利是封套裝，消費金額愈高，回贈優惠愈豐富。

 

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

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4) 登入 https://bit.ly/3ij55We 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023112日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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