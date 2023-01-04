丹麥2022全年無銀行劫案 現金用量減少係功臣？

銀行每日現金流量大，不時成為不法之徒的目標。丹麥最新業內報告指出，2022年內當地並無發生任何一宗銀行劫案。業內人士相信，丹麥現金使用量逐漸減少是劫案絕跡的一大原因。

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丹麥財政人員工會Finansforbundet周一（2日）公布，去年當年並無任何一宗銀行劫案。工會副主席奧臣（Steen Lund Olsen）形容，數據簡直驚喜。奧臣指每次銀行劫案發生，對職員形成無比壓力，只有經歷過才會明白箇中的情緒影響。

工會指出，由於丹麥社會漸變得更少使用現金，銀行相關服務亦隨之減少，降低不法分子對搶劫銀行的意欲。工會稱在2000年時仍有221宗銀行劫案，至2017年至驟降至少於10宗。

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丹麥央行去年發表報告，指當地現金作為支付工具的比率由2017年的23%，降至2021年的12%。央行指出，新冠疫情亦加速民眾減少使用現金。

但工會亦表明，即使銀行劫案漸為罕見，但曾遭劫案的員工仍難以承受案件帶來的陰影。不少人飽受焦慮﹑悲傷﹑易怒﹑煩躁不安及失眠等問題困擾。

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責任編輯：吳漢培