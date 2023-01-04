【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服

▲ CES將於1月5日開始，從展前傳媒活動所見，參展商與參與傳媒明顯較去年為多。（周俊霖攝）

去年科技界面對芯片供應不足、供應鏈等多項發展難題，業界專家分析，4大挑戰將仍困擾業界：1. 供應鏈不穩持續、2.芯片供應、3.勞工短缺、4.通脹，但相信經濟困局能刺激科技創新並加快企業應用實踐，特別看好自動化應用，而元宇宙、智能醫療方案亦可望變得更成熟。

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美國消費者技術協會（CTA） 研究副總裁Steve Koenig在消費電子展（CES）的展前活動表示，科技界當前面對嚴挑戰，首先疫情以來的供應鏈不穩定持續，雖然情況已比最壞時有所改善，物流成本回穩，但不能掉以輕心。芯片需求回落已廠商供應增加，伴隨芯片市場或出現供應過剩危機。各行業愈來愈難招聘人才，加上通脹危機損害消費力。

▲ 美國消費者技術協會（CTA） 研究副總裁Steve Koenig指出，元宇宙現時有如互聯網的發展初期，尚待體驗改善，用戶更能理解其好處。（周俊霖攝）

惟他續指出，這些困局卻有可能帶來新機會，因企業會加強對提高生產力相關的投資，回望2008年的經濟危機後數年，迎來不少科技突破，例如4G、智能手機等。他預計，未來數年，企業科技創新將迎來新高峰，5G相關的工業物聯網應用、工業智能與自動化系統，將愈來愈重要，

智能工廠、智能醫院、自動化生產設施、自動農場等，都會在這10年完全實現。

元宇宙概念迎來不少質疑，但Koenig的取態較為樂觀，他認為，今年企業漸會能訂立更好的商業策略，讓消費者更能感受到元宇宙對互聯網體驗的提升。他解釋，元宇宙可分為兩個方向的發展：虛擬化與沉浸體驗，逐步加強該兩者的技術，比起要現時立刻讓人完全投入虛擬世界，更為實際，例如今年有不少更改善的沉浸體驗，例如具味覺重現、觸覺反饋的穿戴裝置。他相信，企業與消費者會逐步從更合理的使用案例，體會到虛擬世界的優點。

▲ 沉浸體驗不能單靠視覺。​​韓國初創bHaptics今年在CES推出觸覺回饋手套，可與VR頭盔等組合使用，能夠進一步強化VR遊戲體驗。（周俊霖攝）

另一特別看好的領域為數碼醫療。他指出，通訊科技發展加上疫情，醫療健康應用普及大幅提升，家居變成「數碼健康樞紐」，家中能夠完成診症、購藥、運動健身以至遙距病人看護。而廠商與初創的投入增多，未來會繼續加強的領域包括以科技輔助精神健康診斷、VR應用於醫療領域等。

作為每年年初科技產品風向標的消費電子展（CES）將於1月5日起在美國舉行，展方美國消費者技術協會預計，展場面積增逾60%，參展人數為逾10萬人次，較去年上升7成，展商數目逾3千。Koenig表示，CES已可謂從疫情影響中逐步重回正軌。

CTA總裁兼執行長Gary Shapiro在展前的記者會亦指出，科技界要直接面對通漲、供應鏈等難題，今年將會是困難的一年。不過他亦笑言，消費電子產品上，因為激烈競爭，反而出現「通縮」。他續指，相信科技公司要應對困難狀況，重點是提出能解決根本人類社會問題的方案，正如不少公司已針對健康與環境問題，推出數碼醫療、潔淨空氣、食物與水源的相關方案。

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記者：周俊霖 美國直擊

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