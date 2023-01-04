【解構｜濠賭股】美高梅升逾半成　瑞信：賭股全年料呈先高後低走勢　短中綫看好一股

▲ 【解構｜濠賭股】瑞信：賭股全年料呈先高後低走勢 短中綫看好一股

濠賭股近期反彈急勁，瑞信表示，明年濠賭行業股價上、下半年走勢將會各異，近期由於受惠通關、賭收改善，會為行業股價帶來支持，而市場近期聚焦於新聞消息多於基本面，故預期上半年繼續向好。不過，該行認為股價因去年底已急升，後市再升空間有限，因此對行業基本面維持審慎看法。

金沙 （01928） 升2.8%，銀娛 （00027） 升0.7%，美高梅 （02282） 升6%，永利 （01128） 升3.2%，新濠 （00200） 升2.1%，澳博 （00880） 升0.2%。

不過，該行指，直至下半年，行業增長樽頸位開始浮現，並預計復甦曲綫平坦，打壓消除看好情緒，認為下半年有下行風險。

瑞信完全看好賭收持續改善，以及未來和被壓抑的需求，但該行選擇採取更基本的方法並深入研究與2019年相比已經發生的變化。

該行發現，即使在樂觀情景之中，行業稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）要到2024年才會回復到2019年的77%，而市場預期為95%，大眾賭收回復至2019年的85%。更值得懷疑的是，行業目前處合理估值上升周期，其2024年內EV/EBITDA（企業價值倍數，企業價值相對經營利潤）達15倍，而行業增長前景可以說不如以前般樂觀。

就選股方面，瑞信指近期要考慮行業估值修復還是見頂、管理層執行能力、與同業相比的盈利復修問題。該行短期喜好美高梅，中綫則選擇擁較高的非濠賭業務、較低的槓桿比率、估值不高的公司，當中看好金沙和美高梅，故予兩者目標價分別為30.5元及10.3元，並將美高梅由「中性」評級升至「跑贏大市」，相反，銀娛卻因估值問題而將評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價為53元。

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編輯：姚卓然