  • 20°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構｜濠賭股】美高梅升逾半成　瑞信：賭股全年料呈先高後低走勢　短中綫看好一股

股市 15:13 2023/01/04

分享：

分享：

【解構｜濠賭股】瑞信：賭股全年料呈先高後低走勢　短中綫看好一股

濠賭股近期反彈急勁，瑞信表示，明年濠賭行業股價上、下半年走勢將會各異，近期由於受惠通關、賭收改善，會為行業股價帶來支持，而市場近期聚焦於新聞消息多於基本面，故預期上半年繼續向好。不過，該行認為股價因去年底已急升，後市再升空間有限，因此對行業基本面維持審慎看法。

金沙 （01928） 升2.8%，銀娛 （00027） 升0.7%，美高梅 （02282） 升6%，永利 （01128） 升3.2%，新濠 （00200） 升2.1%，澳博 （00880） 升0.2%。

不過，該行指，直至下半年，行業增長樽頸位開始浮現，並預計復甦曲綫平坦，打壓消除看好情緒，認為下半年有下行風險。

瑞信完全看好賭收持續改善，以及未來和被壓抑的需求，但該行選擇採取更基本的方法並深入研究與2019年相比已經發生的變化。

該行發現，即使在樂觀情景之中，行業稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）要到2024年才會回復到2019年的77%，而市場預期為95%，大眾賭收回復至2019年的85%。更值得懷疑的是，行業目前處合理估值上升周期，其2024年內EV/EBITDA（企業價值倍數，企業價值相對經營利潤）達15倍，而行業增長前景可以說不如以前般樂觀。

就選股方面，瑞信指近期要考慮行業估值修復還是見頂、管理層執行能力、與同業相比的盈利復修問題。該行短期喜好美高梅，中綫則選擇擁較高的非濠賭業務、較低的槓桿比率、估值不高的公司，當中看好金沙和美高梅，故予兩者目標價分別為30.5元及10.3元，並將美高梅由「中性」評級升至「跑贏大市」，相反，銀娛卻因估值問題而將評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價為53元。

更多【即市財經分析】文章

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

 

相關文章：

【解構｜澳門賭牌】濠賭股向下、美高梅回吐12%　瑞信稱新賭牌下最利好美高梅、最利淡永利

【濠賭股】金沙中國將向員工發放相等1個月薪酬的酌情津貼

【澳門賭牌】英皇娛樂酒店重新經營「衛星賭場」　去年6月一度離場

編輯：姚卓然

銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 港股 大行報告 EBITDA EV／EBITDA
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】美麗田園孖展獲足額認購、正味錄超購近7倍　一文看清孖展認購情況（附表）

下一篇文章

【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　日本：內地旅客1.8起入境進行核酸測試（1月4日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升97點　阿里美股較港高1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升97點　阿里美股較港高1.3%（不斷更新）
【本港樓市2023】花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈　全年樓價料升5%（附股份目標價）
【本港樓市2023】花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈　全年樓價料升5%（附股份目標價）
【大劉澄清】劉鑾雄開記招澄清與呂麗君關係　「希望記者會後有人會收斂」
【大劉澄清】劉鑾雄開記招澄清與呂麗君關係　「希望記者會後有人會收斂」
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　日本：內地旅客1.8起入境進行核酸測試（1月4日）
【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　日本：內地旅客1.8起入境進行核酸測試（1月4日）
【港股市況】阿里巴巴升8%領市　舜宇逆市挫逾一成　恒指升500點、重上250天綫（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升8%領市　舜宇逆市挫逾一成　恒指升500點、重上250天綫（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款