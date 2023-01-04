【大行看法】星展：不預期中資股盈利再重估　看好四類「寬護城河」企業

▲ 星展：不預期中資股盈利再重估 看好四類「寬護城河」企業

星展集團投資總監侯偉福表示，全球資金對中國股票的配置仍低，但對中資股前景更正面，基於（1）中資股估值便宜，目前低於歷史水平1個標準差、（2）中美關係上，未來可能有更多合作、（3）中國解除防控、經濟重啟及房地產支持政策成為中資股的催化劑。

星展表示，中資股下行風險包括確診數字維持高企，但相信情況可控，以及企業盈利令人失望，但該行認為市場已消化，故過去中資股估值才維持低位，不預期再出現潛在盈利重估。星展看好半導體、本土消費及內銀股。

宏觀方面，侯偉福指，美國加息步伐會放慢，預期今年首季終端利率升至5%便見頂，通脹雖然會放緩，但仍未足以令儲局開始減息。而製造業數據放緩及標指盈利或負增長反映經濟衰退的訊號，預期股市估值會更低。

對債券看法調升至「增持」

他建議維持配置護城河寬（wide-moat）的優質企業，包括（1）擁有強勁網絡效應，例如Google、airbnb、VISA，（2）成本轉嫁能力高，例如台積電、微軟、ASML，（3）具規模經濟，例如Walmart、麥當勞、亞馬遜，（4）擁有優質的無形資產，例如LVMH、星巴克、迪士尼。

星展認為，今年六四股債配置將會為期望平衡風險的投資者帶來更吸引的風險回報。由於股債收益差距擴大，該行將債券看法上調至「增持」，而且，投資級別債的收益率已超過5%。

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編輯：袁諾曦

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