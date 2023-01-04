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英國流感季掀感冒藥搶購潮 貨架極速清空

環球社會熱點 15:15 2023/01/04

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冬天流感季影響加上新冠疫情，英國近期愈來愈多人要到診所求醫，公營醫療系統不勝負荷。英國國内也掀起感冒藥搶購潮，不少常見品牌的感冒藥都在貨架上被人搶購一空。

【新冠病毒】英感染新變種XBB.1.5人數增 恐增NHS壓力 【下一頁】

英媒報道，感冒和流感個案持續上升，而部分未能預約到診所求醫的患者唯有到藥房購買成藥，成藥的需求也急增。

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他們主要搶購Lemsip與Day and Night Nurse等常見感冒和流感藥物，有民眾自聖誕節以來曾先後到8間店舖想購買Lemsip，但貨架已經清空。

英媒走訪英國連鎖藥妝店於倫敦的部分分店，發現 Lemsip Max袋裝已經售罄，只剩下Day and Night Nurse盒裝仍有售。

藥房組織Association of Independent Multiple Pharmacies負責人Leyla Hannbeck表示，藥物短缺的情況十分普遍，更並非只局限於某款藥。

醫療系統壓力更超疫情高峰 英政府建議重戴口罩 【下一頁】

她形容目前的情形如同噩夢，就連藥劑師也無法取得部分最常見的感冒藥和流感藥，向她發送照片顯示藥房貨架變得空空如也。

她又指有民眾無法預約診所醫生，診所要求患者照顧好自己，避免為公營醫療系統增添壓力。

業内人士指藥物短缺是受供應商延誤影響，但英國政府否認存在藥物短缺。

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責任編輯：鄭錦玲

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