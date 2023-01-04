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【烏克蘭戰爭】俄兵被指違規用手提電話 累據點曝露被炸

環球政治 14:31 2023/01/04

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俄羅斯在烏克蘭東部的一個臨時據點日前被烏軍轟炸，俄方罕有承認多名士兵死亡。俄國防部指喪生數字上升至89人，並稱有士兵違規使用手提電話，導致臨時據點位置曝光，讓烏軍定位打擊。

【烏克蘭戰爭】俄認遇襲釀63死 烏批俄圖延長戰爭 【下一頁】

俄羅斯國防部周三（4日）發表聲明，指頓涅茨克（Donetsk）城市馬克耶夫卡（Makiivka）內俄軍在一間學校設立的臨時軍營遇襲，死亡人數已升至89人。

國防部指事件雖然已展開正式調查，但主因十分明確，有大量士兵涉嫌違規使用手提電話所致。國防部指舉動曝露臨時軍營位置，讓烏軍順利追蹤及鎖定位置，並發射導彈攻擊俄軍。

不過，亦有親政府俄羅斯評論員不接受軍方解釋，形容士兵違規用電話只是謊言。他們指控俄軍高層以此為藉口，逃避軍方未有下令分散士兵的責任。

【烏克蘭戰爭】北約籲西方準備長期軍援 指俄未有和談表現 【下一頁】

國防部亦聲稱，俄軍向頓涅茨克德魯日基夫卡（Druzhkivka）的火車站發動襲擊作為報復，擊斃200名烏軍人員，並摧毀4套俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統及超過800枚火箭炮。

美國國務院發言人亦稱接獲烏軍打擊俄國軍營的報告，指烏軍摧毀在境內的俄軍武器儲備，並造成多名俄軍死亡。發言人更稱，報告指不少死者為俄國新兵。

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責任編輯：吳漢培

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