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【財政預算案】羅兵咸永道料本港財赤約1090億元、近十年第二高　籲提高免稅額1成

宏觀解讀 14:03 2023/01/04

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【財政預算案】羅兵咸永道料本港財赤約1090億元、近十年第二高　籲提高免稅額1成

羅兵咸永道預計，本港在2022/23財政年度將錄得1090億元的財政赤字，為近十年來第二高；期內整體財政收入6810億元，支出7900億元。羅兵咸永道指，為幫助企業和市民走出「疫」境及提升香港競爭力，建議政府考慮為特定行業和人才提供稅收和非稅收支持，同時繼續提供2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%寬減，並增加上限至2.5萬元。

延長居所貸款利息扣除期至25年

羅兵咸永道表示，薪俸稅下的免稅額至少4年未有作出調整，建議將所有免稅額增加至少10%。隨近期利率上升，建議將居所貸款利息扣除上限提高到每個課稅年度15萬元，並將最長扣除期延長至25年，同時建議針對住宅租金扣除上限進行同等調整。

花旗調高今年香港經濟增長預測至3%、關注5大領域【下一頁】

為進一步吸引企業和投資，羅兵咸永道建議，政府為選擇香港作為地區總部、貿易或知識產權中心的企業，推出具有競爭力的稅收、非稅收和財務激勵措施，並考慮恢復資本投資者入境計劃。而為吸引海外人才，政府需要提高香港的宜居性，例如提供住房補貼、現金獎勵和子女教育稅收減免激勵措施，以及更優惠的雙重徵稅減免。

羅兵咸永道預測，2022/23財年利得稅及薪俸稅收入約2348億元，稍低於政府原先預計的2472億元；預料整體印花稅收入將錄得950億元；全年度賣地收入800億元，較原先預計的1200億元低33%。該行估計，截至3月底止的財政儲備為8481億元，相當於約12個月政府總開支。

相關文章：【香港經濟】港府公布「搶人才、搶企業」措施　冀3年每年吸引3.5萬人才

相關文章：【香港通脹】香港11月CPI按年升1.8%　租金跌、水電煤急升格局不變

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