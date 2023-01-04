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【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持 房企要先滿足什麼要求？
股市 13:43 2023/01/04
外電引述知情人士指，由於房地產仍然處於下行，中國政府計畫加大支持措施，為「大到不能倒」的發展商紓緩流動性壓力。據指，國務院金融穩定發展委員會上周指導證券業和銀行業監管機構，支持「系統性重要（systemically important）」房企的資產負債表。
消息指，該等優質房企的界定標準除了是屬於「系統重要性」房企，也包括核數師連續三年對財報發出無保留意見、以及沒有公開市場違約在內的重大不良記錄。
據指，金融機構及監管機構可能會設定優質房企「白名單」。據過去經驗來看，進入支持名單的開發商有望在債權及股權融資等多方面獲得支持。
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編輯：袁諾曦
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