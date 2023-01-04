【電影票房】2022最高票房十大香港電影出爐 究竟邊套排第一？ 前十電影你又睇過晒未？

近年香港電影表現回勇，不少港產片都創下票房奇蹟，如古天樂主演的「明日戰記」便打破了「寒戰II」冰封多年的6600萬紀錄，而其後的「飯戲攻心」、「正義迴廊」等電影的票房成績也表現不錯，令到不少人期望明年的香港電影產業。

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而根據香港票房有限公司最新的統計數字，「明日戰記」在去年以8178萬元榮登2022最高票房十大香港電影榜首，其後則為《飯戲攻心》，《阿媽有咗第二個》則排第三，詳細排名如下：

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儘管有不少本地電影交出好成績，但其實香港電影業的在形勢依然嚴峻。根據香港票房有限公司統計，香港全線戲院因應疫情防控措施，從2022年1月7日至4月20日停業共104日，錯失農曆新年及復活節兩大黃金檔期，全年票房總收入只達11億港元水平，相比2021年12億港元下跌5.38%，但與疫情前2019年總收入達19億比較更是下跌了40.52%。

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撰文：鄭日棱