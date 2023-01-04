  • 18°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電影票房】2022最高票房十大香港電影出爐 究竟邊套排第一？ 前十電影你又睇過晒未？

環球政經 16:08 2023/01/04

分享：

分享：

近年香港電影表現回勇，不少港產片都創下票房奇蹟，如古天樂主演的「明日戰記」便打破了「寒戰II」冰封多年的6600萬紀錄，而其後的「飯戲攻心」、「正義迴廊」等電影的票房成績也表現不錯，令到不少人期望明年的香港電影產業。

【加密資產】FTX創辦人否認所有控罪 正式聆訊將於10月展開 若罪成或面臨115年的刑期【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

而根據香港票房有限公司最新的統計數字，「明日戰記」在去年以8178萬元榮登2022最高票房十大香港電影榜首，其後則為《飯戲攻心》，《阿媽有咗第二個》則排第三，詳細排名如下：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

儘管有不少本地電影交出好成績，但其實香港電影業的在形勢依然嚴峻。根據香港票房有限公司統計，香港全線戲院因應疫情防控措施，從2022年1月7日至4月20日停業共104日，錯失農曆新年及復活節兩大黃金檔期，全年票房總收入只達11億港元水平，相比2021年12億港元下跌5.38%，但與疫情前2019年總收入達19億比較更是下跌了40.52%。

【財富數據】報告指55%香港投資者來年計劃減持現金 虛擬資產及ESG成更多人投資選擇【下一頁

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
香港 電影 電影院

上一篇文章

【加密資產】FTX創辦人否認所有控罪 正式聆訊將於10月展開 若罪成或面臨115年的刑期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場條例】 辭職後仲有無花紅出? 網民 : 會計部即刻截咗個自動轉賬 !
【職場條例】 辭職後仲有無花紅出? 網民 : 會計部即刻截咗個自動轉賬 !
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【有相睇】慈父慈母先斬後奏為愛兒覓盤上車　即晚連睇新葵芳花園10盤　傾妥價錢即叫兒子簽名
【有相睇】慈父慈母先斬後奏為愛兒覓盤上車　即晚連睇新葵芳花園10盤　傾妥價錢即叫兒子簽名
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款