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辛偉誠擬强制英國學生 必須修讀數學科至18歲

環球社會熱點 14:00 2023/01/04

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英國目前為少數非强制所有學生修讀數學科至18歲的國家，但英國首相辛偉誠據報打算改革教育制度，要求學生都需修讀數學科至18歲。

英鐵路工人再罷工 工會揚言行動或持續數月 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）周三（4日）會於倫敦，發表2023年首場公開演説。英國政府提前曝光其演講内容，指辛偉誠届時將宣布一項提高英國人數學能力的新計劃。

據悉，辛偉誠認為英國的教育制度不應無法媲美全球頂尖教育體制，形容生命中每一次機會都源於他曾有幸接受的教育，因此從政一大目標是為兒童提供高水準教育。

英國約有800萬成人的計算能力為小學生程度，16歲至19歲的學生當中，只有一半修讀數學。有特殊學習需要的學生當中，高達6成在16歲時仍未能掌握基本數學技能。

辛偉誠指但數據無處不在，而每份工作都需要數據統計作支撐，未來的工種需要更多的分析技能。

阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌 【下一頁】

因此辛偉誠將提出英格蘭所有年級學生必須修讀數學科的提議，確保年輕人具備未來工作所需的定量和統計技能。

不過當局將不會要求所有適齡學生報考高級程度考試（A-Level）數學科考試。

除了英國外，美國、澳洲、加拿大、法國、德國、日本等國家也不要求所有學生修讀數學科至18歲。

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責任編輯：鄭錦玲

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