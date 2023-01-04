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英鐵路工人再罷工 工會揚言行動或持續數月

環球社會熱點 13:24 2023/01/04

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英國鐵路員工去年底起發動多次罷工，爭取更好薪酬待遇。工會於新一件繼續工業行動，再次發起罷工，預計將維持至周末。工會代表揚言，罷工行動可能延續至今年5月。但鐵路公司聲稱，雙方接近達成協議。

阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌 【下一頁】

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會周二（3日）恢復罷工，周五（6日）將再發起另一次48小時罷工。連同火車司機工會Aslef周四（5日）的罷工，英國火車服務一直至周末將嚴重受阻。

工會秘書長林奇（Mick Lynch）表明，獲成員支持的工業行動授權有效期至5月為止，警告可能採取進一步行動。林奇就罷工行動持續公開致歉，但同時指摘政府未為解決問題作出任何貢獻。

RMT罷工期間，英國鐵路網服務近半關閉，只剩約20%維持正常服務。班次在罷工日亦會延後開始及提早結束，普遍服務時間屆乎早上7時30分至傍晚6時30分。

英國零售店經營壓力大 去年每日近50間倒閉 【下一頁】

但英國鐵路網公司（Network Rail）聲稱，有望與工會達成協議。首席談判員肖維勒（Tim Shoveller）表示，薪酬條件未有改變，但稱已與工會成員建立更好的溝通，有望爭取更多成員支持。

肖維勒指只需拉攏2,000名上次投反對的成員支持，資方的提議便有望通過，而且現時已有部分工人復工，人數亦持續增長。但他亦表明此舉無法解決分歧，只有雙方釐清誤解，才能真正達成協議。

林奇亦堅持工會成員希望達成協議，但批評政府把工會不能接受的條件作為雙方紀錄，嚴重破壞談判。但運輸大臣夏萬恒（Mark Harper）表明，已提出更佳的改善方案，強調兩大工會已接受提案。

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責任編輯：吳漢培

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