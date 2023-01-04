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【加密資產】FTX創辦人否認所有控罪 正式聆訊將於10月展開 若罪成或面臨115年的刑期

環球政經 16:15 2023/01/04

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加密貨幣平台FTX破產事件早前引起社會各界的廣泛關注，被稱為「薯條哥」的創辦人Sam Bankman-Fried遭美國檢察部門指控涉及包括電滙欺詐、洗黑錢、證券欺詐等多項罪名，而他在周二（3日）在美國出席紐約地方法院聆訊時否認了全部控罪，正式聆訊預計將於10月進行。

【職場熱話】公司晚宴遊戲玩出禍 為爭頭獎機票 實習生撞飛女主管 實習生：憑本事贏返嚟嘅獎點解要讓？【下一頁

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

「薯條哥」早前從巴哈馬引渡回美國受審，美國檢察官上月公佈長達13頁的起訴書，負責該案件的檢察官表示政府手上掌握了大量不利於「薯條哥」的罪證，並稱將在未來幾周內將數十萬份文件交給辯方。據外媒報道，若所有指控罪名都成立，「薯條哥」將需要面臨最高115年的刑期。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

而在Bankman-Fried方面，儘管他早前曾承認自己犯錯，但堅稱不認為自己需要負上刑事責任。經過法官Lewis Kaplan與控辯雙方討論後，目前將審訊定於10月2日庭訊，審訊期預料持續4周。

【電影票房】2022最高票房十大香港電影出爐 究竟邊套排第一？ 前十電影你又睇過晒未？【下一頁

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撰文：鄭日棱

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