▲ 【恒生指数】恒指公司：隨投資情緒改變 恒生互聯網科技業指數再跑贏

恒生指數公司發表1月網誌，指即使受疫情影響，恒生互聯網科技業指數表現一直優於恒指、中國指數及綜合指數，但2021年下半年疫情更嚴峻時，表現差距收窄，甚至於去年10月下旬，一度跑輸恒生指及國指，該行指隨投資情緒改變，恒生互聯網科技業指數已再次跑贏。

截至去年11月底，資訊科技業市值達8.3萬億元，佔香港上市股票總市值25%，其次為金融業，佔20%。去年首11個月，資訊科技業的營業額達6.9億元，佔總營業額32%。

恒生互聯網科技業指數共有30隻成分股，依次佔比最重分別為快手 （01024） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） ，分別佔11.22%至13.14%，當中11隻與電商及互聯網服務相關，12隻軟件開發及7隻系統於資訊科技顧問，權重分別為55%、34%及11%。

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記者：宋佩恩