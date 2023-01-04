【芯片大戰】中國據報暫緩1萬億元人幣芯片行業投資　因疫情令經濟及財政受壓

▲ 中國據報暫緩1萬億元人幣芯片行業投資 因疫情令經濟及財政受壓

中國此前傳出計劃為芯片行業提供1萬億元人民幣補助，以抗衡美國。據外電引述消息指，中國當局暫緩巨額投資，因為內地疫情重燃為經濟及政府財政帶來壓力。

知情人士透露，高層官員正在商討高額補貼的替代方案，因為這些補貼成效有限，亦導致腐敗問題及美國的制裁。有部份官員仍主張實施最多1萬億元人民幣支持措施，但其他決策者則因未能達到預期效果而對投資主導的方案失去興趣，反而尋求用其他方法扶持本土晶片生產商，例如降低半導體材料成本。

目前尚不清楚中國是否正在考慮其他晶片行業政策，或者最終擱置以投資主導的方案。在過去幾十年，大筆投資在推動中國製造業發展方面取得良好效果。中國政府仍可能決定調配其他領域的資源，給晶片行業「輸血」。

相關文章：

【芯片大戰】韓國擬擴大芯片行業稅務優惠 料減免達3.65萬億韓圜稅收

【芯片大戰】華虹尾市急抽12% 中國據報斥1萬億元人幣促芯片發展 大型計劃傳最早明年首季出台

編輯：袁諾曦