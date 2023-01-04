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【共同富裕】中金據報縮減旅行津貼　要求高級銀行家不可乘坐商務艙、火車只可預訂「最便宜的座位」

Hot Talk 12:34 2023/01/04

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【共同富裕】中金據報縮減旅行津貼　要求高級銀行家不可乘坐商務艙、火車只可預訂「最便宜的座位」

據《彭博》引述所得到的內部文件報道，為了實踐「共同富裕」，內地第3大券商中金公司 （03908） 已縮減旅行津貼，要求高級銀行家「只可坐火車上最便宜的座位」，又不允許董事和執行董事乘坐國際和國內航綫的商務艙。

報道指，中金公司要求董事和執行董事進出境只可乘坐經濟艙，而大多數火車應該預訂最便宜的「硬座」或「硬床」或「二等軟座」。同時，即使有商業目的，但銀行家不得以公務車進出高級會所、娛樂場所如卡拉OK及風景名勝區。

根據該文件，中金公司的新舉措乃是為了「嚴格執行政府法規精神」，而另外包括中信證券 （06030） 和中信建投 （06066） 在內的其他內地券商亦已削減差旅預算，因政府施壓要求他們降低工資和成本，以支持中國從疫情中復甦。

早在去年年中，中金發布一綫城市的酒店住宿（包括稅費及早餐）津貼每天最多減少38%至850元人民幣。

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編輯：姚卓然

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