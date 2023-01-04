▲ 【中港通關】田北辰：高鐵不包括在首階段開放之列是不可置信及不能接受 相信非港方問題

中港將於1月8日通關，市場消息指，首階段將重開部分鐵路口岸及直通巴陸路口岸，包括港鐵 （00066） 東鐵綫落馬洲口岸及文錦渡口岸，廣深港高速鐵路部分路線等，但高鐵及羅湖口岸均不在首階段之列。

立法會議員田北辰在電台節目表示，高鐵是本港至廣州的最主要方式，而且港鐵12月初起已經為重開高鐵做準備，故通關首階段不包括高鐵是不可置信和不能接受，相信這並非港方問題。

田北辰指出，羅湖口岸因重建工程未能重開，擔心通關後，過關市民會迫爆落馬洲口岸。

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編輯：陳韻妍