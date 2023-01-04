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【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze

科技 14:05 2023/01/04

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LG宣布與SleepWave公司合作推出一款名為「Breeze」的耳機，用於監測用戶的睡眠狀況。

年度盛事美國消費電子展（CES 2023）即將於美國時間1月5日至8日在美國拉斯維加斯舉行，而在展前各大科企都先後預告即將亮相的新產品。其中LG就宣布，與SleepWave公司合作推出一款名為「Breeze」的耳機，用於監測用戶的睡眠狀況。

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LG表示，這款Breeze耳機重量僅為6克，可以在睡覺的時候佩戴。耳機主要透過SleepWave的應用程式，以及耳機內置的ECG感應器，來收集用戶的睡眠數據，計算用戶每個睡眠階段，如快速動眼睡眠、淺層睡眠和深層睡眠，花上多少時間。另外，耳機也可根據用戶的腦波活動，播放特定的聲音來幫助用戶入睡，以及提供睡眠建議。

據外媒ZDnet報道，這款耳機內置80種聲音，包括：搖籃曲和自然噪音等。此外，據說還可以與YouTube短片和曲目同步。為了確保耳機睡眠過程中不會掉落，Breeze耳機還加入了矽膠耳翼來進行固定。

【CES 2023】Movano預告醫療級智能戒指　追蹤月經週期及排卵

責任編輯：曾曉汶

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