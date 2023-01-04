C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」

葡萄牙球星C朗拿度早前公開抨擊前球會曼聯後，已與球會解約，並轉會至中東沙特阿拉伯球會艾納斯。日前C朗抵達當地，正式加盟新球會。C朗表示自己在歐洲的工作已經完成，贏得一切榮譽，是時候開始新挑戰。

C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄 【下一頁】

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C朗（Cristiano Ronaldo）周二（3日）抵達沙特，正式加盟艾納斯（Al Nassr）。C朗在加盟記者會上表示，對人生的重大決定感到自豪，稱在歐洲已達成所有成就，在歐洲頂級球會贏取一切，今次將迎接新挑戰。

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C朗亦自言他是一名獨特的球員，將會在沙特打破一切紀錄，希望在當地留下自己的足跡。C朗亦表明不在乎外界流言，堅稱自己非常高興能夠來到沙特，並指收到全球各地球會邀請，最終選擇艾納斯，希望為沙特及足球帶來不同。

年屆37歲的C朗隨後與家人一同在艾納斯主場亮相，希望一睹C朗光彩的球迷及民眾擠滿可容納2.5萬人的球場。據報C朗與艾納斯簽約兩年半，年薪最高可達2億歐元（約16.5億港元）。

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責任編輯：吳漢培