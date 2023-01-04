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【TSLA】Cathie Wood無懼Tesla股價尋底、周二再斥1.5億元增持　連續5個交易日買入

股市 12:52 2023/01/04

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【TSLA】Cathie Wood無懼Tesla股價尋底、周二再斥1.5億元增持　連續5個交易日買入

Tesla（美：TSLA）自行政總裁馬斯克（Elon Musk）被指專注Twitter後，股價上月已跌逾三成，但仍無阻「科技女股神」Cathie Wood買Tesla的決心。Cathie Wood在Tesla股價愈跌愈買，周二（3日）旗下Ark Investment買入約17.6萬股，以Tesla周二收市價108.1美元計，涉資約1903萬美元（約1.48億港元）。

連續5個交易日斥4.2億增持Tesla

連同周二（3日）的交易，Cathie Wood連續5個交易日增持Tesla，累計買入約46.3萬股，以當日收市價計，累計斥資約5384萬美元（約4.2億港元）。Cathie Wood去年12月累計買入約65.2萬股，即約7048.1萬美元（約5.5億港元）。

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla Cathie Wood 美元
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