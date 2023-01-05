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【TSLA】Cathie Wood毋懼波動、連買Tesla 6日 累斥逾4億港元（附表）
股市 11:51 2023/01/05
Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近月被指專注Twitter後，Tesla股價不斷尋底，近12個月累跌近7成。不過，向來看好Tesla的「科技女股神」Cathie Wood趁機買貨，最新已連續6個交易日增持Tesla。
據最新申報文件，Cathie Wood旗下Ark Investment在周三（4日）淨買入約2.1萬股Tesla，以Tesla收市價計，貨值約239.2萬美元（約1865.9萬港元），較前一日Tesla大跌時單日斥資1900萬美元入貨，Cathie Wood買貨力度稍減。
連續6個交易日斥4.4億港元增持Tesla
連同最新交易，Cathie Wood過去6個交易日累計買入約48.5萬股Tesla，以當日收市價估算，入貨資金約5626萬美元（約4.4億港元）。
不過，以昨日收市價估算，Cathie Wood最新一輪入貨的Tesla 股份現值約5506萬美元（約4.3億元），帳面輕微蝕約2.1%。
綜合近期Cathie Wood交易詳情如下，均以美元顯示：
|日期
|淨增股數
|Tesla 收市價（當日變幅）
|增持貨值（美元）
|12月27日
|25,147
|109.10（-11.4%）
|274.4萬
|12月28日
|17,960
|112.71（+3.3%）
|202.4萬
|12月29日
|22,514
|121.82（+8.1%）
|274.3萬
|12月30日
|221,748
|123.18 （+1.1%）
|2731.5萬
|1月3日
|176,112
|108.10 （-12.2%）
|1903.8萬
|1月4日
|21,050
|113.64（+5.12%）
|239.2萬
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