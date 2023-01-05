【TSLA】Cathie Wood毋懼波動、連買Tesla 6日　累斥逾4億港元（附表）

▲ Cathie Wood毋懼波動、連買Tesla 6日 累斥逾4億港元

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近月被指專注Twitter後，Tesla股價不斷尋底，近12個月累跌近7成。不過，向來看好Tesla的「科技女股神」Cathie Wood趁機買貨，最新已連續6個交易日增持Tesla。

據最新申報文件，Cathie Wood旗下Ark Investment在周三（4日）淨買入約2.1萬股Tesla，以Tesla收市價計，貨值約239.2萬美元（約1865.9萬港元），較前一日Tesla大跌時單日斥資1900萬美元入貨，Cathie Wood買貨力度稍減。

連續6個交易日斥4.4億港元增持Tesla

連同最新交易，Cathie Wood過去6個交易日累計買入約48.5萬股Tesla，以當日收市價估算，入貨資金約5626萬美元（約4.4億港元）。

不過，以昨日收市價估算，Cathie Wood最新一輪入貨的Tesla 股份現值約5506萬美元（約4.3億元），帳面輕微蝕約2.1%。

綜合近期Cathie Wood交易詳情如下，均以美元顯示：

日期 淨增股數 Tesla 收市價（當日變幅） 增持貨值（美元） 12月27日 25,147 109.10（-11.4%） 274.4萬 12月28日 17,960 112.71（+3.3%） 202.4萬 12月29日 22,514 121.82（+8.1%） 274.3萬 12月30日 221,748 123.18 （+1.1%） 2731.5萬 1月3日 176,112 108.10 （-12.2%） 1903.8萬 1月4日 21,050 113.64（+5.12%） 239.2萬

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