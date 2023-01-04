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美國麥當勞缺人出390蚊時薪 網民：我肯24小時返工

環球社會熱點 12:11 2023/01/04

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美國勞動力市場人手短缺，不少企業積極加薪挽留人才。連鎖快餐店麥當勞有分店出50美元（約390港元）時薪，有員工一日工作約17小時可賺取數千港元的豐厚日薪。不少網民都表示自己願意24小時工作。

 

近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元 【下一頁】

網民@slaytok1在TikTok拍片分享，透露俄亥俄州哥倫布市一間麥當勞餐廳經理因缺人，只要員工願意在特定一日工作，經理都願意出50美元時薪。

他表示自己當日由朝到晚都留在麥當勞，自早上6點工作至晚上11點，形容自己獲得一生中最容易賺的錢。假設他是連續17小時工作沒有休息的話，其日薪為850美元（約6,630港元）。

不少網民在評論區留言，對@slaytok1的時薪感到羡慕。有網民直言面對如此豐厚的餐飲業時薪，自己願意每日返工24小時。

近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元 【下一頁】

另一名網民則表示自己就算辛苦工作到跌倒，也願意立即爬起身繼續工作。

但也有部分網民指出，如果麥當勞有能力在缺人情況下支付如此高的薪金，就代表公司也有能力提高員工的常規薪金。

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責任編輯：鄭錦玲

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