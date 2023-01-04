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【內房危機】旭輝擬發行不超過20億人幣中期票據、股價彈16%　集資所得用於還債及項目建設

股市 12:01 2023/01/04

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【內房危機】旭輝擬發行不超過20億人幣中期票據、股價彈17%　集資所得用於還債及項目建設

據內地媒體報道，旭輝控股 （00884） 擬發行今年第一期中期票據，發行規模不超過20億元人民幣，債務為3年期，由中債信用增進提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保，詢價區間介乎2.8至4.3厘。旭輝股價急升16%，高見1.34元，創10日高。

是次旭輝的債券主承銷商為國泰君安，聯席主承銷商為工商銀行 （01398） 。旭輝是次發債募集資金所得，將用於項目建設及償還境內有息債務。

旭輝此前已與建設銀行 （00939） 、光大銀行 （06818） 、郵政儲蓄銀行 （01658） 、廈門國際銀行等多家銀行簽訂銀企戰略合作協議。

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

更多【內房危機】消息    

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編輯：陳韻妍

港股 旭輝控股集團（00884） 債券 旭輝 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 人民幣
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