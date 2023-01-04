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【內房危機】野村：兩原因料今年首季房企銷售續弱　未來數月需求端或出台更多政策

股市 11:59 2023/01/04

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野村：兩原因料今年首季房企銷售續弱　未來數月需求端或出台更多政策

野村表示，去年12月整體房地產銷售氣氛維持疲弱，百大房企合約銷售當月按年跌30%，較11月跌幅擴大。雖然近期中國已出台不少放鬆政策，但該行預期，房企銷售動力至少在今年首季續弱，因憂慮中國防控政策突變而帶來動盪，以及春節假期對銷售的影響。

鑑於房地產基本面疲軟，以及中國政策持續推動今年恢復經濟增長，野村預期，在接下來幾個月行業將出台更多寬鬆政策，特別在購房需求方面。該行認為房企的「療傷之路漫長」，但相信中央政府將出台核心二綫城市取消限購令等政策城市和降低購買第二套住房的支付比率。

僅碧桂園及龍湖兩家民企打入十大房企

野村指，一如預期，國企內房在2022年獲得顯著市場份額，僅碧桂園 （02007） 及龍湖 （00960） 兩間打入首十大房企，較2021年的4間及2020年的5間銳減。相反，國企內房在行業下行時，銷售表現仍相對較好。以銷售計，首20大及首50大房企，民企的佔比跌至30%及56%，2021年為50%及66%。

野村相信，國企內房在2023年，甚至2024年會繼續跑出，因去年民企在土地儲備上急劇收縮及經營信心嚴重受損。

該行對內房股看好短期表現，料實力強勁的民企將會追上行業的啤打（beta），該行偏好龍湖及新城發展 （01030）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

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【內房危機】2022年中國百城新房價格8年來首下跌　人民銀行廣州分行指導金融機構為優質房企辦理內保外貸　內房股彈起

【2023展望】中銀香港抽升3%　中金：香港銀行今年淨利潤料增35%　恒生、東亞受累內房敞口料上半年仍有損失計提壓力

編輯：袁諾曦

港股 經濟 新城發展（01030） 碧桂園（02007） 龍湖集團（00960）
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